Filippo Bisciglia stuzzica Pamela Camassa/ “Hai vinto Amici ma la sfida continua!”

Ogni pronostico sulla finale di Amici Celebrities è stato stravolto. Non Filippo Bisciglia, bensì la sua fidanzata Pamela Camassa è stata la vincitrice di questa primissima edizione dedicata ai Vip. Pamela ha sollevata l’ambita coppa dorata, festeggiando con i presenti e anche col suo compagno Filippo che, a poche ore dalla fine di questa avventura, ha deciso di fare una simpatica dedica oltre che i complimenti alla sua dolce metà per questa vittoria. “… e brava Pamy … ora alza la coppa “in faccia” a lui – esordisce Filippo nel suo post pubblicato su Instagram – … hai vinto una battaglia ma non la guerra, sappilo!” avverte ancora il conduttore di Temptation Island. Filippo infatti la avverte: “le nostre sfide continueranno tra il salotto e la cucina, e lo sai che in cucina sono imbattibile” Poi però conclude “brava cucciolotta mia … ti meriti tutto”.

Filippo Bisciglia, dedica a Pamela Camassa dopo Amici Celebrities

Filippo Bisciglia fa il simpatico ma è chiaramente felicissimo che Pamela abbia conquistato la vittoria. D’altronde è lei la prima ad aver voluto partecipare ad Amici Celebrities, ed è proprio Pamela che sin da giovanissima ha sperato di fare il suo ingresso nella scuola di Amici. Filippo, dal canto suo, ha voluto chiarire che non era sicuro di voler partecipare alla gara, proprio per non compromettere il percorso della sua fidanzata. Pamela ha però dimostrato di essere pronta a tutto e capace di portare a termine, e anche nel migliore dei modi, un percorso come quello del talent. E oggi alla coppia non resta che festeggiare insieme il traguardo.





