Filippo Bisciglia su Temptation Island 2023 “non devo giudicare i concorrenti”/ E sui problemi delle coppie…

Filippo Bisciglia e il rapporto con i concorrenti a Temptation Island

Lunedì ha preso il via la nuova edizione di Temptation Island, l’appuntamento con i sentimenti per eccellenza delle estati di Canale5, con la prima attesissima puntata. Nuove coppie si sono messe in gioco, mettendo alla prova il proprio amore e creando le dinamiche che ormai da anni appassionano il pubblico. Narratore di questo docu-reality nonché mediatore delle coppie nei falò di confronto è Filippo Bisciglia, il padrone di casa. E, in un’intervista rilasciata a Chi a pochi giorni dal ritorno in tv, il conduttore ha parlato del programma e di come solitamente gestisce le dinamiche che di volta in volta si creano.

Temptation Island 2023, Federico: "Non ho voglia di fare l'amore con lei..."/ L'umiliazione ad Alessia

“Un paio di volte mi è capitato di ridere, ma perché erano molto simpatici i concorrenti, in altre situazioni empatizzo con chi partecipa al programma, anzi, alcune volte sono proprio dispiaciuto. Altre volte non posso proprio parlare“, confessa. Facendo alcuni esempi, spesso ricorrenti nel contesto del programma, Bisciglia spiega che suo compito è narrare le dinamiche tra le coppie, senza giudicarle: “Ci sono volte in cui il lui di turno mi dice una cosa e la lei di turno, dopo un’ora, mi dice l’esatto contrario. Siccome io sono il confidente devo stare zitto, poi ai falò di confronto si vedrà, ma non posso parlare e, soprattutto, non devo giudicare“.

"Temptation Island 2023 è tutto una farsa"/ L'accusa choc di due fidanzati scartati ai casting

Filippo Bisciglia sui problemi delle coppie: “Alla base la poca comunicazione“

Filippo Bisciglia si è ormai abituato nel corso delle ultime estati a fare da narratore di Temptation Island, oltre che confidente delle coppie. E, avendo acquisito sufficiente conoscenza in materia sentimentale grazie al ruolo ricoperto, ha un’idea ben precisa su quale sia il principale problema che affligge i concorrenti che di volta in volta partecipano al docu-reality: “Alla base c’è sempre la poca comunicazione e c’è al contempo la poca voglia di voler risolvere quel problema“.

Temptation Island 2023, pagelle 1a puntata: Isabella sorprende Manu al falò anticipato/ Spunta il tradimento

La mancanza di comunicazione spesso provoca una crisi nella coppia, e a tal proposito il conduttore esprime il suo pensiero: “Allora mi chiedo: quando una persona non prova nemmeno a risolvere il problema, è davvero innamorata? I problemi sono quasi sempre quelli, gli stessi, togliendo le estremizzazioni“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA