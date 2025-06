Filippo Bisciglia torna sul piccolo schermo: "Sono legato a Maria De Filippi. Temptation Island mi ha insegnato molto"

Filippo Bisciglia, noto conduttore di Temptation Island ed ex volto del Grande Fratello, è pronto a tornare sul piccolo schermo, dove lo attende la speciale edizione di Sarabanda. Il presentatore e storico compagno di vita di Pamela Camassa, ha raccontato in alcune occasioni il suo forte legame con il programma di Canale Cinque prodotto dalla Fascino, che tra l’altro si appresta a condurre ancora una volta. E in una intervista concessa a Il Fatto Quotidiano, Filippo Bisciglia ha raccontato: “Fuori dal programma mi chiedono aiuto, apro Instagram e mi informano delle crisi, mi raccontano nei dettagli la questione” ha confidato il conduttore che in altre occasioni è stato invece invocato come possibile tentatore nel programma da lui condotto.

Filippo Bisciglia è ormai da anni uno dei conduttori più apprezzati in casa Mediaset, molto stimato da Maria De Filippi che non perde occasione per spendere qualche importante parola nei suoi confronti. E Bisciglia ha raccontato spesso anche il forte legame che lo unisce alla vedova di Maurizio Costanzo.

Filippo Bisciglia e gli insegnamenti: “Temptation mi ha insegnato molto”

Incassata in più occasioni la stima di Maria De Filippi e di diversi colleghi, Filippo Bisciglia ha più volte raccontato quanto sia forte il suo legame con Temptation Island, il viaggio nei sentimenti che ancora una volta si appresta a vivere da padrone di casa su Canale Cinque.

E riguardo al format di Canale Cinque, Filippo Bisciglia ha confidato: “Ho imparato tanto in questi anni. Le cose vissute con i concorrenti, le ho vissute io in passato. Le storie d’amore girano sempre intorno agli stessi argomenti, dalla mancanza di fiducia alla gelosia” ha detto in una vecchia intervista rilasciata in quel di Verissimo. E chissà che in futuro non possa spalancarsi qualche nuova porta per lui.