Filippo Bisciglia stasera torna sul piccolo schermo con la nuova edizione di Temptation Island, alcuni dettagli sulla sua carriera e la vita privata.

Va in onda stasera la prima puntata di Temptation Island su Canale 5 e i suoi tantissimi fan sono curiosi di scoprire cosa accadrà, al timone ci sarà come sempre Filippo Bisciglia. Con il suo modo di fare il noto conduttore riesce sempre a fare breccia nel cuore di moltissimi telespettatori, a fargli ottenere visibilità nel lontano 2006 fu la sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello, dove si classificò secondo.

Un anno dopo il reality Filippo Bisciglia è approdato sul piccolo schermo nei panni di conduttore nel programma Stai all’Okkio, sempre nel 2007 ha partecipato a Il candidato di Marco Liorni e a Distraction con Teo Mammucari. Nel corso della sua carriera si è dedicato anche alla musica e alla recitazione, nei panni di attore lo abbiamo visto in fiction come Distretto di Polizia e Un posto al sole. In Rai ha ricoperto il ruolo di inviato nel programma Punto su di te! e nel 2014 è tornato in televisione con la conduzione di Temptation Island, ruolo che gli ha fatto conquistare un successo notevole in questi anni.

Filippo Bisciglia, l’amore con Pamela Camassa e l’incidente, il conduttore ha rischiato di morire

All’età di 16 anni Filippo Bisciglia ha rischiato la vita a causa di un grave incidente avuto dopo la morte di suo nonno. In una passata intervista ha rivelato di aver visto il nonno e la famosa luce bianca in quella circostanza e quando ha riaperto gli occhi era in ospedale, si era rotto la mandibola e due ossa in testa.

Per quanto riguarda la sua sfera sentimentale Filippo Bisciglia dal 2007 ha una relazione con Pamela Camassa, sui social si mostrano molto complici e innamorati. In vista della nuova edizione di Temptation Island in un’intervista ha ammesso che gli capita spesso di pensare che le tentatrici siano il suo tipo, poi però torna alla realtà che per lui è la compagna Pamela. Ha raccontato che è proprio lei che gli segnala i single che le piacciono e ha aggiunto: “Anche per questo siamo solidi, soprattutto perché siamo una coppia, giocosa, ironica, ci prendiamo in giro. Ridiamo”. A parer suo l’amore finisce proprio quando si smette di ridere.

