Filippo Bisciglia/ Vincitore annunciato con un posto prenotato in finale? (Amici Celebrities)

IL DUETTO CON STASH E UN POSTO IN FINALE AD AMICI CELEBRITIES?

Filippo Bisciglia finalista di Amici Celebrities oppure no? Presto detto visto che le anticipazioni della puntata in onda questa sera sono già state rivelate ieri, subito dopo la registrazione. Il conduttore ed ex gieffino è stato da sempre il favorito di questa edizione e quindi nessuno si meraviglierà quando questa sera lo vedrà sbarcare in finale sin dal primo dei cinque gironi che la produzione ha messo insieme per questa semifinale. Secondo quanto rivela il VicolodelleNews sembra proprio che Filippo sia il primo a sbarcare in finale e proprio per volere della giuria che lo ha votato assegnandogli il primo posto disponibile. Prima di sedere in panchina e attendere lo scontro degli altri protagonisti, Filippo ha avuto modo di cantare e, poi, di duettare con Stash e i The Kolors, ospiti in studio questa sera.

FILIPPO BISCIGLIA PRONTO AL TUTTI CONTRO TUTTI DI AMICI CELEBRITIES?

Filippo Bisciglia sarà finalista di Amici Celebrities? Sicuramente lui è uno dei possibili vincitori di questa edizione e questa sera è chiamato a mettere in campo ancora di più le sue abilità se vuole davvero arrivare alla finalissima, in diretta, la prossima settimana. Chi lo conosce sa bene che il conduttore di Temptation Island si lascia molto trascinare dalle emozioni del momento e scontrarsi con quelli che fino a qualche giorno fa erano i suoi compagni di squadra, Pamela Camassa compresa, potrebbe davvero metterlo a dura prova. Questa sera conosceremo i nomi dei finalisti e, fino a quel momento, Filippo Bisciglia dovrà cantare e scontrarsi con Pamela, Laura Torrisi ma anche Emanuele Filiberto, Ciro Ferrara e Massimiliano, cosa succederà quando arriverà sul palco proprio contro gli ultimi due diventati amici in questi mesi passati insieme? Già nelle scorse settimane i tre si sono sostenuti quando è stato il momento delle nomination e di difendere le loro scelte di cuore, questa sera Filippo farà lo stesso?

LE SCUSE A MARIA DE FILIPPI E LE LACRIME PER LA MAMMA

Il motto di Filippo Bisciglia è sempre stato quello di andare avanti con il cuore sfidando quelli che sono i più deboli e, quindi, non degni di stare in trasmissione. La regola varrà ancora in questa semifinale di Amici Celebrities? Non sappiamo bene se a scegliere saranno i concorrenti o sarà ancora la produzione ma siamo sicuri che l’unico degno di accendere scintille nel cuore di Filippo è come sempre Emanuele Filiberto di Savoia. Con lui le discussioni non sono mancate e sicuramente lo scontro tra loro sarà uno dei più attesi della serata. Nel suo percorso, però, Filippo Bisciglia ha avuto modo di discutere anche con Maria De Filippi rea di aver mandato in onda una serie di video della saletta in cui il bel conduttore inveiva contro i blu e, in particolare, contro il principe dandogli addirittura della pippa. Inutile dire che Filippo non ha trovato giusto questo modo di fare e la tensione con Maria De Filippi è stata alle stelle per qualche ora fino a quando, nella puntata seguente, ha deciso di chiedere scusa. Pace fatta tra i due e lacrime per Filippo Bisciglia anche mercoledì scorso quando sul palco ha portato “Portami a ballare” che, inevitabilmente, ha dedicato alla mamma. Le lacrime non gli hanno permesso di portare a termine la performance, lo farà questa sera?



