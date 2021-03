Filippo Bisciglia vs Pietro Delle Piane/ “Copione a Temptation Island? Mi dicevi…”

Anche Filippo Bisciglia dice la sua sul caso Pietro Delle Piane. Se i telespettatori non hanno apprezzato il fatto che abbia messo in discussione l’autenticità di Temptation Island, a cui ha preso parte con Antonella Elia, ancor meno lo hanno fatto coloro che lavorano nel programma. Dopo Raffaella Mennoia, storica collaboratrice di Maria De Filippi che peraltro tramite la Fascino PGT ha diffuso un comunicato, interviene anche il conduttore. «Il giorno dopo il falò di confronto ti sono stato vicino, ricordi? Abbiamo parlato abbastanza, eri in piscina, ti dispiaceva, piangevi per il comportamento che avevi adottato durante Temptation Island», ha raccontato su Instagram, rivelando un retroscena in merito a quanto accaduto al termine del programma.

Speranza Capasso e Alberto Maritato/ "Il matrimonio? Una prova per far capire..."

«Mi hai detto più volte “Filippo, ho sbagliato, mi spiace tanto per Antonella. L’ho fatta soffrire, non mi sono regolato”», ha aggiunto Filippo Bisciglia, evidentemente deluso per quanto ha ascoltato ieri. «Ma è uno show Temptation Island, non è la vita, io ho recitato un ruolo lì, che dovevo fare…», aveva detto Pietro Delle Piane.

Alberto Maritato e Speranza Capasso/ La proposta di matrimonio dopo Temptation Island

FILIPPO BISCIGLIA DELUSO DA PIETRO DELLE PIANE

Le parole di Pietro Delle Piane hanno scatenato il caos anche all’interno di Mediaset. La Fascino PGT di Maria De Filippi ha, infatti, diffuso un comunicato in cui non solo annuncia la decisione di denunciare l’ex concorrente, ma critica velatamente Barbara D’Urso per come ha gestito la vicenda a Live Non è la D’Urso. Invece Filippo Bisciglia se la prende direttamente con chi quelle parole le ha proferite, cioè colui che ha partecipato a Temptation Island con Antonella Elia. «Quando ieri sera ti ho sentito dire “ho recitato un copione” ci sono rimasto troppo male. Anche le tue lacrime erano un copione?», ha scritto il conduttore su Instagram. E poi ha aggiunto: «Sarebbero state molto più belle queste frasi ieri sera, perché raccontano un Pietro migliore, un Pietro vero». Un putiferio, dunque, quello creato dall’attore, chiamato a fare chiarezza sulla vicenda e pure a difendersi, visto che presto riceverà una denuncia dalla Fascino.

LEGGI ANCHE:

Anna Boschetti, Temptation Island: "Ero incinta di Andrea”/ "Ho perso il bambino e.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA