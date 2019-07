Filippo Bisciglia:”mi sono commosso per un coppia al falò”/ Chi sono? (Temptation Island)

Filippo Bisciglia è pronto per una nuova puntata di Temptation Island 2019, il reality show dei sentimenti di successo di Canale 5. Durante la terza puntata in onda lunedì 15 luglio 2019, Filippo vivrà un momento di grande commozione. A rivelarlo è stato proprio l’ex concorrente del Grande Fratello che non è riuscito a trattenere le lacrime durante il falò di confronto di una delle coppie di fidanzati di quest’edizione. “L’ultima volta che ho pianto? Mi capita spesso perché mi commuovo facilmente. Recentemente mi è successo durante un falò di coppia a Temptation Island” ha detto Bisciglia incuriosendo così il pubblico italiano. Quale sarà la coppia ad aver commosso il conduttore? Per scoprirlo non resta che seguire la prossima puntata di Temptation!

Filippo Bisciglia in lacrime a Temptation Island 2019

Un momento di forte emozione ha travolto Filippo Bisciglia durante una delle puntate della sesta edizione di Temptation Island 2019. Durante il falò di confronto di una delle coppie, il conduttore è scoppiato in lacrime anche se non è dato sapere perchè e per quale coppia. Intanto l’ex concorrente del Grande Fratello si gode un momento di grandissimo successo. Il programma di Canale 5, infatti, si conferma uno dei format più amati e seguiti dal pubblico con ascolti record che la scorsa settimana hanno segnato picchi del 22% di share. Un successo senza precedenti per il programma che, oltre a vincere la sfida del prime time del lunedì sera, si conferma il programma più visto della settimana.

Filippo Bisciglia smentisce la non trasparenza di Temptation Island

Intanto tramite i social Filippo Bisciglia ha voluto dire la sua in merito ad alcune insinuazioni indirizzate al programma. Alcuni utenti sul web hanno scritto una serie di messaggio parlando di “poca trasparenza” del programma e di un possibile accordo tra una coppia di concorrenti. Si tratterebbe di Andrea Filomena e Jessica Battistello, ma Bisciglia prontamente ha voluto replicare con un lungo post. “Tutto è molto semplice, basta avere fiducia in ‘noi’, nel lavoro che facciamo con tantissimo impegno e massima attenzione. Aggiungo un’altra cosa: non faremo mai un torto a ‘voi’ che da anni ci dimostrate tanto affetto #chiacchiere” ha scritto il conduttore di Temptation Island a cui poco dopo è seguito un messaggio anche dell’autrice Raffaella Mennoia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA