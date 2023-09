Filippo Bologni chi è, marito di Gessica Notaro / Il primo incontro: “Quel giorno il destino ha voluto…”

Filippo Bologni e Gessica Notaro: ecco come si sono conosciuti

Filippo Bologni e Gessica Notaro si sono sposati oggi, 18 settembre, alla reggia di Venaria Reale, Torino, con ben 500 invitati. La proposta di matrimonio è avvenuta in grande stile, a pochi minuti dall’inizio del Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition.

In effetti, la passione per i cavalli li ha fatti conoscere come la stessa Notaro ha raccontato tempo fa al Corriere della Sera: “Quel giorno il destino ha voluto che lui, che è un campione, sia stato chiamato perché aveva vinto una gara di Coppa del mondo e io, che in quel momento ero testimonial, per dire due parole. A un certo punto lui mi dice: ‘Ma perché non salti?’. Io monto da vent’anni … Ma saltare …! E dove vado con un occhio coperto? E lui: ‘I nostri limiti sono nella nostra testa’. Sono arrivata a saltare 20 metri.”

Gessica Notaro racconta l’amore con Filippo: “Siamo innamorati e complici”

L’ex Miss, al settimanale Chi, ha parlato a lungo dell’amore che la lega al fantino Filippo Bologni: “Con Filippo c’è un rapporto molto giocoso, in realtà è così perché è nato da un’amicizia profonda e allora tutto diventa più facile: noi siamo stati amici, migliori amici l’uno per l’altra e lo siamo anche oggi. Siamo innamorati, siamo complici e di divertiamo insieme”.

E ancora: “Quando ci siamo conosciuti non ci pensavamo proprio, non ci era passato nemmeno per l’anticamera del cervello, eravamo proprio amici: io sapevo tutto della sua vita privata e lui sapeva tutto della mia. Lui si confidava con me, io mi confidavo con lui riguardo anche ai sentimenti. Poi confidandoci reciprocamente ci siamo accorti, chi prima chi dopo, che in realtà non facevamo altro – sotto ogni aspetto possibile, da quello emotivo a quello professionale – che cercare ognuno l’approvazione dell’altro. E lì abbiamo capito che doveva esserci qualcosa di particolare. Inoltre, quando avevo del tempo libero, la prima persona con cui volevo stare era lui e lo stesso capitava a Filippo. Ci guardavamo sempre intorno, ma la risposta rimaneva sempre al nostro fianco” conclude Gessica Notaro.

