Filippo Bologni, fidanzato Gessica Notaro/ Come si sono conosciuti? La proposta di matrimonio

Filippo Bologni e la proposta di matrimonio a Gessica Notaro

Filippo Bologni è il compagno e futuro marito di Gessica Notaro. Il fantino ha fatto la sua proposta di matrimonio pochi minuti prima dell’inizio del Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition. Una proposta che, nel giro di pochissimi minuti, è diventata virale su tutti i social con la cantante ed ex Miss Italia che ha risposto con un sonoro “si, si, si è ancora si”. La coppia è innamorata da tempo e convince a Rimini. Il figlio d’arte, suo padre Arnaldo ha partecipato a due Olimpiadi e vinto Piazza di Siena ed è stato l’ultimo italiano a vincere nel 1994 il Gran Premio di Piazza di Siena, il giorno dopo la proposta di matrimonio ha raccontato le emozioni dalle pagine de La Repubblica.

Gessica Notaro sfregiata con acido da Edson Tavares/ Aggressione, processo e condanna

“Mi stanno chiamando in tanti, ma non è per quello. E’ che ho avuto una difficoltà con un cavallo” – ha detto il 28enne cavaliere che proprio parlando della proposta di matrimonio ha detto: “è stato molto difficile chiedere in sposa Gessica in pubblico. Anche perché non era assolutamente preparato. L’ho improvvisato nove minuti prima che accadesse. Ed è stato un delirio di emozioni”.

Gessica Notaro e Filippo Bologni si sposano/ Video proposta prima del salto a cavallo

Filippo Bologni e Gessica Notaro: in comune anche la passione per i cavalli

Filippo Bologni, il futuro marito di Gessica Notaro, ha spiegato anche quando ha deciso di chiederla in sposa. “La verità è che avevo l’anello con me da tre mesi e lo portavo in valigia. E quindi avevo l’idea di farlo. Ma volevo che fosse qualcosa di unico, che rimanesse nel cuore, prima di tutto di Gessica, poi nel mio, e magari anche della gente. Avevo anche programmato di farlo nella prossima vacanza che ci concederemo a capodanno in Messico” – ha detto il giovane 28enne precisando – “ma poi ho pensato che sarebbe stato speciale farlo sul Campo della Coppa del mondo, a Fieracavalli, luogo importante per me e per la mia carriera sportiva, ma anche luogo amato da tutti coloro che hanno anche un lontanissimo interesse per i cavalli. E soprattutto luogo dove noi due ci siamo incontrati. E così ieri mi sono detto: lo faccio qui e ora”.

Gessica Notaro "GfVip? No, stufa di essere ricordata per aggressione"/ Finalmente può tornare con...

In comune i due hanno anche la passione per per i cavalli che ha permesso loro di conoscersi. “E’ stata fondamentale. Se non fosse stato per i cavalli, non ci saremmo conosciuti. E comunque è talmente difficile conciliare l’equitazione con un mondo totalmente estraneo che si deve avere entrambi questa passione. Al nostro livello, l’attività agonistica richiede una dedizione assoluta. Viviamo in hotel e sempre in giro per l’Italia o l’Europa, da un concorso all’altro” – ha detto il giovane.











© RIPRODUZIONE RISERVATA