FILIPPO BOLOGNI FIDANZATO GESSICA NOTARO/ “Sono felice e senza paura: questo è amore”

Gessica Notaro ha ammesso a Domenica In di non avere assolutamente paura per il “dopo”: “ho deciso che non devo avere paura di niente”, ha detto a Mara Venier. Oggi Gessica grazie al fidanzato Filippo Bologni è tornata a sorridere: “Sono tanto felice, tanto e per questo che non hai paura di nulla, questo è amore”.

Nel suo futuro cosa vede? “Ho imparato a vivermi il qui e ora, difficilmente faccio progetti con per il futuro perchè quando accade l’universo si diverte, ora mi godo l’attimo, la mia vita ora”, ha aggiunto ancora Gessica Notaro, senza altri riferimenti diretti al fidanzato. Basta comunque sapere che a differenza del precedente amore, questo la rende davvero felice e la fa sentire al sicuro. Ed a proposito di questo ha svelato il suo grande sogno: “Un sogno? Mi piacerebbe trovare la chiave per garantire alle vittime che denunciano la scorta, la tutela investigativa, io ci sto lavorando da tempo, penso che ci voglia ancora un po’ di tempo ma tutti stanno prendendo una maggiore consapevolezza di quello che serve e che manca. Questa potrebbe essere una chiave corretta, noi ci proviamo”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

FILIPPO BOLOGNI E GESSICA NOTARO: LA LORO STORIA

Si chiama Filippo Bologni e da qualche mese è il fidanzato di Gessica Notaro. Più giovane di lei di quattro anni, tra i due ci sarebbe un legame molto forte a partire dall’amore per i cavalli e l’equitazione. Era dicembre dello scorso anno quando, come riportava Quotidiano.net, la modella Gessica Notaro annunciava il suo fidanzamento con Filippo, campione di equitazione. Un amore fino a quel momento vissuto nel massimo della riservatezza fino a quando la showgirl riminese vittima di una terribile aggressione con l’acido da parte del suo ex Edson Tavares decise di uscire allo scoperto iniziando a pubblicare alcuni scatti social. “Sono felice, sì. Sono davvero molto felice con Filippo. Questo è uno dei momenti più belli della mia vita”, aveva rivelato agli amici più cari.

Per Gessica e Filippo galeotto fu proprio l’amore per i cavalli. Lui, giovane campione di equitazione, classe 1994, ha già collezionato numerosi titoli italiani ed internazionali ed oggi è tra i 100 migliori cavalieri al mondo. Lei faceva equitazione sin da bambina ed ha ripreso da circa un anno. E proprio sui campi di equitazione ha conosciuto il suo cavaliere diventato poi il suo fidanzato. Filippo è un carabiniere, gareggia nel gruppo sportivo dell’Arma e ha vinto per ben sei volte il campionato italiano di salto a ostacoli. Figlio d’arte, anche il padre Arnaldo Bologni è stato un cavaliere pluripremiato ed un olimpionico.

FILIPPO BOLOGNI, FIDANZATO GESSICA NOTARO: IL VERO AMORE

La scintilla tra Filippo Bologni e Gessica Notaro è scoccata la scorsa estate durante una gara di equitazione. Da quel momento sono diventati inseparabili e lo dimostrano anche le foto sui social tra tenerezze e momenti trascorsi insieme. Poco meno di un mese fa proprio Filippo postava uno scatto insieme alla fidanzata mentre era sul punto di baciarla nonostante lei indossasse la mascherina: “E tu che mi baci sempre anche con la mascherina, ti amo anche per questo”, aveva commentato lei, ironica ed innamorata al tempo stesso. Di recente la Notaro aveva parlato della sua nuova relazione con Filippo anche in una intervista alla trasmissione Verissimo: “Sono innamorata e felice, tantissimo”, aveva spiegato a Silvia Toffanin. Quanto è stato complicato per lei fidarsi di un altro uomo? “In realtà non è stato complicato perché quello di prima non era amore, questo amore. L’amore è una cosa bellissima, quindi perché averne paura?”. Con Filippo, Gessica è tornata nuovamente a sorridere.



