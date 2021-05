Filippo Bologni, fidanzato Gessica Notaro/ È un carabiniere e un campione sportivo

Filippo Bologni (nome completo: Filippo Marco Bologni) è il fidanzato di Gessica Notaro. Tra i due intercorre una differenza d’età di circa quattro anni (lei è del ’90, lui del ’94), mentre, tra le cose che li accomunano, c’è senza dubbio la passione dell’equitazione e l’amore per la musica. Filippo, in particolare, è un carabiniere e un campione di salto a ostacoli a cavallo. Ha iniziato a gareggiare da giovanissimo, precisamente a otto anni. Il suo primo campionato europeo è arrivato quando di anni ne aveva dodici, e da allora Filippo non si è più fermato: diciassette le Coppe delle Nazioni giovanili che ha ottenuto dai primi anni Duemila a oggi; sette i titoli di campione italiano sempre nell’ambito di questa disciplina. Bologni appartiene inoltre al gruppo sportivo dei Carabinieri ed è figlio d’arte: suo padre Arnaldo, infatti, è stato un famoso cavaliere con due Olimpiadi alle spalle e una vittoria al Concorso ippico internazionale ‘Piazza di Siena’ del 1994.

Chi è Filippo Bologni, fidanzato di Gessica Notaro

Il profilo Instagram di Filippo Bologni è abbastanza seguito. Là Filippo ama raccontare i suoi successi nel mondo dello sport, ma anche condividere la passione a cui accennavamo prima, quella per la musica, che ancora una volta lo unisce alla sua Gessica. Se Gessica è una cantante, infatti, Filippo è un produttore, e il suo intento come artista è quello di tradurre nel linguaggio delle note il suo amore per l’equitazione. Nel 2019, il videoclip di Destriero, pubblicato sul suo canale Filippo Bologni Music, ha ottenuto migliaia di visualizzazioni. Su Instagram sono presenti diverse foto che testimoniano l’unione tra Filippo e Gessica Notaro, la donna sfregiata dall’acido dal suo ex fidanzato che ora ha ritrovato il sorriso al fianco di un cavaliere (di professione e di fatto).

