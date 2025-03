Filippo Champagne, amico di Davide Lacerenza, ha annunciato l’apertura di un nuovo locale in quel di Milano. Attraverso un video pubblicato su Instagram Filippo Romeo, il vero nome di Champagne, nonché fratello del senatore della Lega, Massimiliano, ha spiegato che a breve inaugurerà il “Filippo Champagne club”, e che con quel locale annienterà tutti.

Un momento di esaltazione in cui lo stesso personaggio, negli ultimi tempi spesso e volentieri intervistato da trasmissioni radio e tv proprio per la sua vicinanza alla Gintoneria, ha anche spiegato che “vi compro tutti” e che “verrete a inginocchiarvi”. Ma sarà vero o sarà una sparata? Sono molti coloro che dubitano circa questo annuncio di Filippo Champagne, credendo più ad una boutade dello stesso. In ogni caso la notizia non è stata presa bene dai naviganti, visto che sotto il suoi video i commenti sono per lo più insulti e da censurare, piuttosto che risposte soddisfatte e positive.

FILIPPO CHAMPAGNE E IL NUOVO LOCALE: ECCO COME SARA’ ORGANIZZATO

Vedremo quello che succederà certo è che Filippo Champagne non è la prima volta in cui annuncia il desiderio di aprire un proprio locale, visto che poche ore prima del video in questione lo stesso personaggio delle notti milanesi era stato ospite presso il chiacchieratissimo programma radiofonico La Zanzara, su Radio24, condotto da Roberto Cruciani,

Nell’occasione aveva appunto svelato i suoi piani, quelli di aprire un locale a Milano in cui dalle ore 20:00 fino a mezzanotte si sarebbe fatto un aperitivo e si sarebbe “mangiucchiato” qualcosa, dopo di che, una volta scoccato il nuovo giorno, si sarebbe ballato fino alle ore cinque di mattina. Sempre a La Zanzara si era poi rivolto a “tutti gli altri locali dove oggi non sono gradito”, annunciando che li avrebbe distrutti tutti.

FILIPPO CHAMPAGNE E I DEBITI DI GIOCO

MilanoToday si domanda quindi se Filippo Champagne non sia intenzionato a prendere il posto della famosa Gintoneria, il locale al momento chiuso fino a data da destinarsi, dove lo stesso fratello del senatore Romeo era ospite fisso, così come emerge anche dalle indagini in corso da parte degli inquirenti per comprendere al meglio se all’interno del locale di Davide Lacerenza vi fossero sfruttamento della prostituzione e spaccio di droga. Certo è che Filippo Champagne si sarebbe un po’ risentito dopo il caos scoppiato alla Gintoneria, visto che a causa della sua amicizia con Lacerenza, come racconta ancora lo stesso non sarebbe “più gradito in diversi locali di Milano”, ricordando comunque di essere pulito e di non essere mai stato convocato dagli investigatori in queste ultime settimane.

In conclusione di intervista con La Zanzara Filippo Champagne spiega di non essere in una situazione così tanto rosea dal punto di vista economico, visto che ha svelato di aver perso nel giro di poco tempo 250mila euro per il gioco, addirittura 100mila euro nel giro di tre giorni con un suo amico: “Adesso ho debiti a strozzo ma restituirò tutto”, rassicura.