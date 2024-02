FILIPPO, CHI E’ IL FIGLIO DI IVAN GRAZIANI/ Commosso a Domenica In: “Ecco che ricordo ho di mio papà morto”

Filippo Graziani a Domenica In ricorda il papà: “Morto quando avevo solo 16 anni”

Filippo Graziani, figlio del grande Ivan Graziani, è stato ospite nella puntata di oggi, 4 febbraio di Domenica In. Il musicista ha parlato del suo nuovo progetto, un album con lacune canzoni inedite del padre da lui riarrangiato e poi ha fornito un suo breve ricordo del papà: “Io ho un ricordo da genitore. Un papà estremamente normale, affettuoso senza particolari colpi di testa. Io avevo solo 16 anni quando è morto.”

Il figlio di Ivan Graziani, Filippo, a Domenica In sul suo disco, invece, ha ammesso: “Mi piace dire che è il suo ultimo disco. Il titolo è Ivan Graziani per gli amici. I suoi amici erano tanti e per lui l’amicizia era molto importante.” Mara Venier invece ha asserito: “Se n’è andato troppo presto avrebbe potuto dare ancora tanto alla musica.”

(Agg di Liliana Morreale)

Chi è Filippo Graziani e cosa ha fatto dopo la morte del padre Ivan?

Domenica 4 febbraio Filippo Graziani sarà ospite di Domenica in all’interno di uno spazio dedicato al mondo della musica. Filippo, classe 1981, è il figlio del cantautore rock Ivan Graziani, morto nel 1997. Proprio come il padre, Filippo ha scelto di diventare musicista e cantante, seguendo la grande passione per la musica che caratterizza da sempre sia lui che la sua famiglia.

Entrato in attività nel 2000 insieme al fratello batterista Tommy ha inizialmente suonato in vari locali e club d’Italia e poi ha preso parte ai concerti di grandi artisti come: Renato Zero, Negramaro, Morgan, Niccolò Fabi e Max Gazzè. Nel 2008 Filippo forma un gruppo rock chiamato “Stoner-rock Carnera”, che debutta con il brano “First Round” e con cui apre il concerto italiano del cantante Zakk Wylde. Dopo quell’evento si trasferisce negli Stati Uniti e lavora li per qualche anno e al suo ritorno in Italia decide di dedicarsi a pieno al ricordo e alla musica del padre creando prima il progetto “Viaggi e intemperie” e poi avviando un tour nel 2009 e portando su vari palcoscenici d’Italia i brani del padre Ivan.

Filippo Graziani riporta sulla scena musicale i brani inediti del padre Ivan

Dopo aver dato ampio spazio ai progetti in memoria del padre Ivan, Filippo Graziani si è rimesso in gioco portando sul palco di Sanremo, 2014 nella categoria “Nuove proposte”, il brano “Le cose belle” che non ebbe successo al Festival ma ottenne il premio della Targa Tenco.

Nel 2016 Filippo pubblica il singolo “Credi in me” e nel 2017 pubblica “Esplodere” e l’album “Sala giochi”. Attualmente Filippo sta lavorando a un progetto, nuovamente in memoria del padre, che include dei brani inediti di Ivan Graziani. Filippo vuole riportare sulla scena del panorama musicale italiano i brani inediti del padre e il titolo da lui scelto per questo nuovo album è “Per gli amici”. A Skytg24, in merito a questo nuovo progetto, Filippo ha dichiarato: “C’era l’idea di quello che avrebbe voluto mio padre, ma non erano tecnicamente a posto per essere lasciate nel disco. Dunque, abbiamo rifatto quelle basi musicali, qualche piccolo ritocco di chitarre da una parte e all’altra, ma veramente poca roba. L’idea principale era quella di mantenere inalterate le voci e le chitarre di papà. Così è stato perché, fortunatamente, le voci e le chitarre erano praticamente tutte a livello”.

