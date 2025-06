Chi è Filippo Conca, vincitore a sorpresa della prova in linea Campionati Italiani 2025 di ciclismo: dal rischio ritiro al trionfo con la squadra Swatt Club

Qualche mese fa era a un passo dal ritiro perché era rimasto senza squadra; ora Filippo Conca è il vincitore della prova in linea dei Campionati Italiani 2025 di ciclismo. La vita del giovane ciclista ha preso una piega inaspettata in poco tempo, in maniera sorprendente anche per gli addetti ai lavori, visto che fa parte di una squadra nata da un blog. Anche se è noto al grande pubblico, non era considerato né tra i favoriti né tra gli outsider: ha stupito proprio tutti, Filippo Conca, probabilmente anche sé stesso.

Ora succede ad Alberto Bettiol nell’albo d’oro. Il 26enne, originario di Lecco, non aveva collezionato neppure una vittoria da professionista: il suo risultato migliore in carriera era il quinto posto in una tappa della Vuelta di Spagna di tre anni fa, che è peraltro l’unico Giro importante a cui ha partecipato. Anche nelle Classiche Monumento, ad esempio la Milano-Sanremo e il Giro di Lombardia, si è visto solo due volte. Quindi, lo stupore è dettato anche dal fatto che era lontano dai riflettori del ciclismo che conta.

DALL’IPOTESI RITIRO AL TRIONFO: L’ASCESA DI FILIPPO CONCA

Filippo Conca in passato ha corso per la Lotto Soudal del World Tour, poi è passato alla Q36.5 Pro Cycling Team, mentre in questa stagione indossa i colori dello Swatt Club, una squadra nata dal blog Solowattaggio, che solo quest’anno è entrata nel mondo del dilettantismo, perché prima si dedicava al Gran Fondo. Filippo Conca è destinato a essere la sorpresa dell’anno. Basti pensare che nei prossimi mesi non vedremo la maglia tricolore se non in gare che spesso non dispongono neppure di una copertura televisiva. A meno che il nuovo campione italiano di ciclismo non cambi squadra.

E pensare che, fino a qualche mese fa, rischiava di restare senza squadra e di ritirarsi. A svelare il retroscena è stato lo stesso ciclista dopo la sua vittoria. Infatti, ha raccontato a Lega Ciclismo che era consapevole che questa sarebbe stata la sua unica occasione, perché a ottobre era rimasto senza squadra, dopo aver lavorato per altri per quattro anni. Non riusciva a trovare una squadra Continental, quindi era a un passo dal ritiro, ma lo Swatt Club gli ha dato l’occasione di continuare a gareggiare. Una bella rivincita personale, e non solo.