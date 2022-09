Filippo di Edimburgo, marito Regina Elisabetta II/ “E’ stato la mia forza e il mio sostegno”

Regina Elisabetta II e l’amore per il Principe Filippo di Edimburgo

Filippo di Edimburgo è stato il principe consorte della Regina Elisabetta II per 73 lunghissimi anni. Un grandissimo amore quello nato tra i due separati solo dalla morte. E’ il 9 aprile del 2021, alla vigilia dei 100 anni, quando il Principe Filippo di Edimburgo muore lasciando la Regina sola e in una sconfortante malinconia. Un amore che ha fatto sognare durato 73 anni con la Regina che dopo la sua morte si è sempre più ritirata in silenzio evitando qualsiasi apparizione pubblica. Proprio Sua Maestà in una delle dichiarazioni rilasciate alla stampa ha parlato con parole di grandissima ammirazione ed amore del marito: “Egli è stato semplicemente la mia forza e il mio sostegno durante tutti questi anni e io, la sua intera famiglia, questo Paese e molti altri abbiamo nei suoi confronti un debito più grande di quanto lui possa rivendicare o persino di quanto potremo mai sapere”.

Katia Ricciarelli torna concorrente al Gfvip?/ Il retroscena sul ruolo inedito e...

Il loro primo incontro risale al 1934, ma determinante fu quello del 1937. A soli 13 anni la futura Regina d’Inghilterra si innamora perdutamente del tenente Mountbatten. Il matrimonio arriva pochi anni dopo.

Il matrimonio tra il Principe Filippo di Edimburgo e la Regina Elisabetta II

Nel 1947 il Principe Filippo di Edimburgo e la Regina Elisabetta II si sposano. Una cerimonia maestosa celebrata nella Abbazia di Westminister e seguita in diretta televisiva: lei ha 21 anni e lui 26 anni. Dal loro amore sono nati quattro figli: Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo. Il principe Filippo pur di sposare la primogenita di Giorgio VI rinunciò rinuncia alla possibilità di diventare re in Grecia mantenendo nel tempo una posizione sempre rispettosa verso la Sovrana restando sempre “un passo indietro alla sua consorte”.

Reazione a Catena, campioni e Ultima Catena 12 settembre/ I Rossi di Sera sorprendono tutti…

La sua presenza però c’è sempre stata, in ogni momento, evento e situazione. Un legame denso e solido nonostante lo scorrere inesorabile del tempo, Filippo di Edimburgo c’è sempre stato per la sua Elisabetta. del tempo non ha mai vacillato sotto il peso dei cambiamenti, ma è rimasto fedele alla promessa del “per sempre”.

LEGGI ANCHE:

REAZIONE A CATENA, GLI AFFIATATI OGGI 12 SETTEMBRE ANCORA CAMPIONI?/ Momenti d'ansia all'Intesa Vincente poi…

© RIPRODUZIONE RISERVATA