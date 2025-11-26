Chi sono Filippo e Alicia, genitori di Vanessa Incontrada: dopo la separazione sono subentrate delle frizioni, poi limate, con il papà.

I successi del presente sono spesso ‘figli’ di ciò che è il vissuto, le esperienze personali che più che spesso segnano in maniera indelebile; nel caso di Vanessa Incontrada molto di ciò che è oggi è strettamente legato al rapporto con e tra i genitori. La mamma Alicia e il papà Filippo hanno scelto anzitempo di porre fine al loro matrimonio quando l’attrice e conduttrice era ancora piccola. Una separazione che non poteva non avere un impatto per lei che, come raccontato in passato, era cresciuta condividendo con loro l’attività dei mercati e soprattutto la tenerezza dell’infanzia.

“Quando c’è una separazione spesso si tende a puntare il dito”, raccontava Vanessa Incontrada a proposito della scelta dei genitori e di come in questi casi si tenda a trovare un colpevole per la fine di un rapporto. La situazione ha portato ad una sorta di allontanamento tra la conduttrice e il papà, Filippo, almeno finché con la maturità non è arrivata una consapevolezza diversa soprattutto in relazione alla fine della relazione con la mamma, Alicia.

Genitori di Vanessa Incontrada, il rapporto ritrovato con il papà dopo la separazione

“Con il tempo ho compreso le scelte, soprattutto dal punto di vista di papà; ci siamo ritrovati e oggi il rapporto è meglio di prima”, parlava così Vanessa Incontrada in un’intervista del passato parlando della separazione dei genitori e di come sia riuscita, seppur dopo il tempo necessario, a ricostruire il rapporto con il papà.

Una distanza che ha in qualche modo reso ancor più importante il rapporto rinato, “evoluto” come sottolineato proprio da Vanessa Incontrada parlando dell’attualità con il papà. Oggi entrambi i genitori sono dunque punto di riferimento per l’attrice che con la stessa empatia si destreggia da decenni nel mondo dello spettacolo.

