Filippo e Nina, chi sono i figli di Giorgio Tirabassi: il primogenito ha seguito le orme del padre ed è diventato attore, oltre a sognare la regia

Filippo e Nina, chi sono i figli di Giorgio Tirabassi e Francesca Antonini

Giorgio Tirabassi è uno degli ospiti della nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio su Rai 1. Non solo attore ma anche affettuoso marito e padre di famiglia; al suo fianco da oltre 30 anni c’è la moglie Francesca Antonini, ex ballerina e grande appassionata di arte, con la quale è convolato a nozze nel 2012.

Insieme hanno superato anche lo scoglio di una profonda crisi, come da lui raccontato in un’intervista a Vieni da me di qualche anno fa, “dove ci siamo separati per cinque o sei mesi. Tutto difficile, c’era già il primo figlio, poi alla fine ci siamo cercati perché avevamo vissuto un momento critico nella crescita di ognuno. Pensavo che stare con lei era la strada giusta, ho un’intesa ancora adesso che è importante”.

Insieme hanno costruito una bellissima famiglia; ma chi sono i figli di Giorgio Tirabassi? Il primogenito si chiama Filippo e ha seguito le orme del padre diventando un attore; la secondogenita Nina, invece, ha studiato a Tolosa all’Università di arte, lettere e lingue, scienze umane e sociali.

Filippo Tirabassi, la carriera da attore seguendo le orme del padre

Tra i due figli di Giorgio Tirabassi, il primogenito Filippo è sicuramente quello conosciuto ai più. Nato nel 1990, sin da giovanissimo ha inseguito il suo sogno di diventare attore e i suoi studi l’hanno indirizzato proprio in questa direzione; ha infatti studiato presso la London Film Academy di Londra e, successivamente, si è iscritto al Centro Sperimentale di Cinematografia.

Sul set l’abbiamo visto recitare al fianco del padre Giorgio in Distretto di Polizia, La linea verticale e Il grande salto, ma è stato anche protagonista della commedia di Max Nardari del 2024 Amici per caso.

In merito al pensiero del padre sulla sua attività di attore, in un’intervista a Cinecittà News rilasciata lo scorso anno, ha rivelato: “La prima volta che mi ha visto in scena, al saggio finale in Accademia, mi ha detto: ‘Puoi fare questo lavoro‘. Era il suo modo di dire che ero stato bravo“. Non solo recitazione, perché Filippo Tirabassi sogna un giorno di diventare anche regista: “Spero di debuttare dietro la macchina da presa, prima o poi“.