Filippo Facci cacciato dalla Rai per l’articolo sul caso La Russa jr/ “Il programma non andrà in onda”

LA RAI HA DECISO: “IL PROGRAMMA DI FILIPPO FACCI NON ANDRÀ IN ONDA”

La Rai ha deciso e per la prossima stagione di palinstesti al via da settembre non ci sarà alcun programma di Filippo Facci su Rai 2, come invece concordato fino a qualche settimane fa: il caso, divenuto politico, è arcinoto e dipende direttamente dalle polemiche sollevate da un articolo del giornalista polemista su “Libero Quotidiano” sul caso del figlio di Ignazio La Russa. Dopo giorni di pressioni politiche da parte delle opposizioni, la Rai ha deciso di non mandare in onda la striscia quotidiana di 5 minuti – “I Facci vostri” – al via da settembre su Rai 2.

La trasmissione è stata annullata dopo le polemiche come conferma la nota stringata di Viale Mazzini, presa dall’amministratore delegato Rai Roberto Sergio, informata la presidente Marinella Soldi, d’intesa con il direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini e, per i profili di sua competenza, il direttore Generale Giampaolo Rossi. Facci non sarà sostituito, bensì «Lo spazio in palinsesto verrà coperto dal prolungamento del programma del mattino di Rai 2 “I fatti vostri”». Soddisfazione arriva dalla presidente della commissione di Vigilanza Rai Barbara Floridia (M5s): «Esprimo soddisfazione per la decisione della Rai. Si tratta di un messaggio importante e positivo che l’azienda manda all’opinione pubblica anche visto l’impatto che la vicenda ha avuto e su cui io stessa ho ritenuto di prendere posizione nei giorni scorsi. Il rispetto per le persone, la parità di genere e la lotta al sessismo sono principi che vengono prima di ogni altra cosa e su cui la Rai non poteva e non può derogare in nessun caso».

FACCI, LA RUSSA JR E LE ACCUSE DI STALKING: COSA È SUCCESSO

Dopo le accuse di stupro lanciate da una ragazza al figlio minore del Presidente del Senato, Leonardo Apache La Russa – su cui continuano le indagini della Procura di Milano – il giornalista e polemista Filippo Facci aveva lanciato uno dei suoi noti articoli “senza peli sulla lingua” sul quotidiano “Libero Quotidiano”. In particolare però una frase ha colpito le cronache nazionali suscitando polemiche e astio contro il giornalista, ovvero quando scrisse «una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa».

Dopo le forti proteste dell’opposizione il caso era finito in Cda Rai la scorsa settimana, con l’ad Sergio che aveva spiegato alla stampa di non volersi far trascinare in polemiche e che a breve avrebbe preso una decisione. La striscia quotidiana avrebbe dovuto affrontare con taglio ironico-irriverente i fatti del giorno e sarebbe finita prima del Tg2 delle 13: ora però, dopo l’intervento dei vertici Rai, il programma è definitivamente soppresso prima ancora di essere iniziato. In Cda la presidente Soldi aveva invitato Filippo Facci a dimostrare più prudenza – anche in considerazioni dei vari articoli usciti nei giorni scorsi che mettevano in luce anche alcune presunte accuse di stalking da parte della sua ex – mentre i consiglieri Francesca Bria e Riccardo Laganà avevano chiesto espressamente all’azienda di «non procedere con la contrattualizzazione del giornalista», perché la frase dell’articolo di Libero era stata ritenuta «incompatibile con il servizio pubblico». L’intervento in conferenza stampa dal vertice Nato della Premier Meloni – che aveva detto di comprendere le reazioni del padre Ignazio La Russia ma che aveva pienamente solidarizzato con la presunta vittima in quanto ragazza che denuncia uno stupro – pare abbia alla fine fatto “pendere” la vicenda sull’opportunità di sospendere il programma di Facci, il quale fino ad ora non ha voluto commentare né con note o messaggi social.











