Filippo, figlio di Marco Bellavia e dell’ex moglie Elena Travaglia: “Volevano eliminarlo”/ Lo sfogo

Filippo Bellavia si apre sul ritiro di Marco Bellavia dal Grande Fratello vip

Mentre si avvicina la messa in onda della nuova e decima puntata del Grande Fratello vip 2022, dove Marco Bellavia segnerebbe il ritorno al reality dopo il ritiro, fanno rumore alcune dichiarazioni rilasciate da Filippo Bellavia sul nuovo caso della Casa. Quella di ritirarsi dal Gfvip 7 é stata una scelta sofferta per Marco Bellavia, che al suo messaggio di invito lanciato nella Casa – di fronteggiare il male di vivere che lo accomuna a tanti, con l’unione, a dispetto di emarginazione, ha ricevuto atteggiamenti di intolleranza da parte dei coinquilini al GFVIP7, poi tacciati di bullismo dal pubblico TV e puniti con dei provvedimenti. Ma cosa ne pensa il figlio di Marco Bellavia, Filippo Bellavia?

Il 15enne, nato dall’amore che ha vincolato in passato l’ex Grande Fratello vip 2022 alla madre lontana dallo showbiz Elena Travaglia, si é aperto a Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso Signorini, che ha incalzato proprio il giovane sul caso della Casa più spiata d’Italia.

“É sempre stato gentile con tutti, non c’è nessuno che gli possa volere male, lo adorano tutti – fa sapere nel suo intervento, Filippo Bellavia, in risposta al caso bullismo targato GFvip, che ha coinvolto il papà vip Marco Bellavia-. È un papà giocherellone, che parla tantissimo. Secondo me nella Casa hanno esagerato e lo hanno giudicato senza conoscerlo. Avevano deciso di eliminarlo. Io ho visto papà anche in momenti difficili, ma nella Casa è stato male solo perché si è trovato tutti contro e si è sentito solo, era dispero nel nulla”.

Elena Travaglia, mamma di Filippo Bellavia ed ex moglie di Marco Bellavia parla del caso GFvip

Anche la madre del 15enne, Elena Travaglia, nonostante l’amore naufragato con l’ex Grande Fratello vip 2022, riserva parole pregne di affetto e stima per l’ex marito: “È una persona sicura, intelligente, al tempo stesso fragile, sensibile. Se nella Casa gli avessero voluto bene, secondo me, ci sarebbe stato anche più a lungo”. L’intervento dell’ex di Marco Bellavia, poi prosegue: ” L’ho visto indifeso, attaccato da tutti, giù di morale. Non meritava di essere trattato così, nessuno lo merita”.

