Filippo Ganna/ Dai record e medaglie d’oro al rapporto con la fidanzata Carlotta Morino

Filippo Ganna è uno dei protagonisti del 2021 azzurro. Il ciclista ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, vincendo uno storico oro insieme al team azzurro. Il 3 agosto, nel corso della semifinale olimpica dell’inseguimento a squadre contro la Nuova Zelanda, insieme al team composto da lui, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan, il ciclista ha battuto il record del mondo di oltre due secondi con 3’42″307, qualificandosi così per la finale.

Filippo Ganna/ Chi è il ciclista azzurro campione del mondo nella cronometro

Proprio nella finale dell’indomani, il quartetto azzurro ha conquistato la medaglia d’oro, raggiungendo un altro record del mondo. Un anno davvero straordinario quello del ciclista, che non solo ha portato a casa uno splendido oro alle Olimpiadi, ma è riuscito a bissare il successo anche ai Mondiali. Proprio nei Campionati del Mondo su Strada nelle Fiandre, Ganna si è confermato campione mondiale a cronometro, coprendo i 43,3 km del percorso a 54,3 km/h di media oraria.

FILIPPO GANNA ORO/ Il papà Marco: “Vittoria preparata in ogni dettaglio” (esclusiva)

Filippo Ganna, una vita con Carolina Morino: sempre al suo fianco per sostenerlo

Filippo Ganna è fidanzato con Carolina Morino ormai da più di 7 anni. I due si sono conosciuti che erano poco più che bambini, si sono innamorati e hanno passato la loro adolescenza insieme, fino a crescere e costruire una vita insieme. Classe 1995, Carolina è laureata in economia e di professione fa la commercialista. Spesso il lavoro di Filippo costringe la coppia a rimanere separata per giorni, settimane o addirittura mesi, ma questo non ha minato il loro rapporto.

Sui social Carolina pubblica spesso post per sostenere il suo fidanzato, come accaduto ad esempio poco prima della partenza per Tokyo. “Che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni tra poco” aveva scritto la ragazza il 25 luglio, in occasione del compleanno di Filippo. Un augurio mai più azzeccato, visto che pochi giorni dopo è arrivato l’oro.

CHI È FILIPPO GANNA/ Olimpiadi Tokyo 2020, l'azzurro: "Gran lavoro di squadra!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA