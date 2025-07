Filippo Ganna si ritira dal Tour de France 2025: caduta nella prima tappa per Pippo, che è tornato in bici ma poi si è dovuto fermare (oggi 5 luglio)

FILIPPO GANNA SI RITIRA DAL TOUR DE FRANCE 2025: CADUTA ALLA PRIMA TAPPA

Inizia malissimo per l’Italia il Tour de France 2025, perché Filippo Ganna si è ritirato già nel corso della prima tappa a causa di una caduta nelle prime fasi della frazione con partenza e arrivo a Lilla, oggi sabato 5 luglio. C’erano state due cadute quasi in contemporanea, l’olimpionico nell’attraversamento di una rotonda si era toccato con toccato con Sean Flynn della Picnic PostNL ed era finito per terra.

L’allarme era subito scattato, perché Filippo Ganna era apparso sofferente ed erano stati necessari un paio di minuti per tornare in sella alla sua bici, tuttavia poi l’uomo della Ineos Grenadiers era tornato in gruppo abbastanza velocemente e ciò aveva riacceso la speranza, non solo per proseguire il Tour de France 2025 ma anche per poterlo fare ad ottimi livelli, pensando soprattutto alla cronometro di mercoledì.

Tuttavia, il GPM di quarta categoria della Côte de Cassel ha detto che purtroppo per Filippo Ganna questa Grande Boucle sarebbe durata pochissimo: una breve salitella ma con il fondo stradale in pavé e questo è bastato perché le vibrazioni della bicicletta hanno causato dolore all’olimpionico su pista, che ha immediatamente perso contatto dal resto del gruppo.

A questo punto purtroppo Filippo Ganna e la sua squadra hanno dovuto prendere la decisione più grave: evidentemente era impossibile per il piemontese proseguire la tappa e arrivare pedalando a Lilla, adesso bisognerà capire se saranno necessari ulteriori esami o terapie o se sarà sufficiente il riposo a questo punto garantito dal doloroso ritiro già nella prima tappa del Tour de France 2025.

FILIPPO GANNA SI RITIRA DAL TOUR DE FRANCE 2025: DELUSIONE PER IL MASSIMO OBIETTIVO STAGIONALE

La storia del ciclismo è piena di ritiri illustri anche alla prima tappa di un grande giro, senza tornare indietro nel tempo basterebbe ricordare che un paio di mesi fa lo stesso destino era toccato allo spagnolo Mikel Landa al Giro d’Italia in Albania, però è chiaro che la delusione è tremenda quando questo succede. Mesi di sacrifici manati all’aria in un attimo e dopo pochi chilometri percorsi, senza nemmeno una tappa portata a termine: nel caso di Filippo Ganna, il Tour de France 2025 era il fulcro di una stagione più dedicata alla strada rispetto alla pista per il fenomeno piemontese.

Avevamo ancora in mente alcuni splendidi acuti nella primavera di Filippo Ganna, come il secondo posto nella classifica finale della Tirreno Adriatico (con vittoria nella tappa a cronometro) e il secondo posto in una delle edizioni più belle di sempre della Milano Sanremo, poi Filippo Ganna aveva saltato il Giro d’Italia per puntare forte sul Tour de France, che purtroppo però è finito già alla prima tappa per una banale caduta in una delle tante rotonde lungo il percorso. Il ciclismo è uno sport che purtroppo sa essere molto crudele quando succedono episodi come questo…