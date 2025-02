FILIPPO GANNA, VITTORIA ANNULLATA ALLA VOLTA AO ALGARVE 2025: IL GRUPPO SBAGLIA STRADA

Doppia figuraccia alla Volta ao Algarve 2025: ieri, mercoledì 19 febbraio, Filippo Ganna aveva vinto la prima tappa, diventata virale in tutto il mondo perché gran parte del gruppo impegnato in volata ha sbagliato strada prendendo la deviazione per le ammiraglie e i mezzi televisivi, ma poi la giuria ha deciso di annullare la prima tappa a causa dell’errore di percorso, beffando così coloro che erano stati bravi a non cadere nell’errore e arrivare a giocarsi il successo, che era andato appunto a Filippo Ganna.

Insomma, un doppio errore che di certo non serve ad eliminare la figuraccia, anzi probabilmente la peggiora. Innanzitutto è gravissimo l’errore successo in strada, non in una garetta qualsiasi bensì in una delle corse di più alto livello ad inizio stagione, che è stata scelta ad esempio da Jonas Vingegaard e Primoz Roglic come primo test agonistico verso i grandi obiettivi dei prossimi mesi. Il cast è di altissimo livello, compreso Filippo Ganna, l’organizzazione decisamente meno, perché l’errore ha causato un gravissimo pericolo per la sicurezza. Per fortuna tutto è andato bene, ma il rischio corso è stato enorme.

DOPPIO ERRORE E SICUREZZA IN PERICOLO: DISASTRO DEGLI ORGANIZZATORI

Questo resta ovviamente l’aspetto più grave, perché la prima tappa della Volta ao Algarve 2025 ha visto un finale che ha messo gravemente a rischio la sicurezza dei corridori e anche del pubblico assiepato lungo le transenne sul rettilineo d’arrivo, che si è ritrovato con gran parte del gruppo alle proprie spalle. Poi però è arrivata anche la beffa, sotto forma di incomprensibile annullamento della tappa, con cancellazione quindi della vittoria di Filippo Ganna.

Perché penalizzare coloro che erano stati bravi a cogliere quale fosse la direzione giusta? Bastava accreditare tutti dello stesso tempo del vincitore per non creare differenze in classifica generale, non si capisce onestamente perché la beffa debba toccare a chi aveva fatto tutto per bene e aveva tagliato il traguardo a braccia alzate, cioè appunto il nostro Filippo Ganna. Così, questa prima tappa della Volta ao Algarve 2025 passerà alla storia per un doppio grave errore, francamente indegno di una delle corse più importanti di inizio stagione nelle UCI ProSeries.

VIDEO: L’ARRIVO DELLA PRIMA TAPPA DELLA VOLTA AO ALGARVE 2025