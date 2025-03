Negli ultimi giorni hanno fatto il giro dei social i rumor a proposito di Yulia Bruschi e un presunto ritorno di fiamma con l’ex fidanzato Simone Costa; una circostanza che di certo va in contrasto con la liaison nata con Lucia Giglio al Grande Fratello e che presto forse verrà posta proprio all’attenzione del diretto interessato. Nel frattempo – come racconta Isa e Chia – è direttamente il papà del ragazzo, Filippo Giglioli, a prendere la parola sul ‘caso’ esprimendo il proprio pensiero anche sull’eventuale reazione del figlio.

“Se arrivano a lui queste foto potrebbe arrabbiarsi ma l’ho sentito in televisione e mi è sembrato sicuro di quello che prova per lei e viceversa…”. Queste le parole di Filippo Giglioli – papà di Luca Giglio al Grande Fratello – intervenuto ai microfoni di Non succederà più su Radio Radio. Sulla questione in sé, ovvero il presunto ritorno di fiamma tra Yulia Bruschi e l’ex fidanzato Simone Costa, si è concesso il beneficio del dubbio ammettendo di non essere a conoscenza della tipologia di rapporto vigente dicendosi anche poco convinto della veridicità degli scatti.

Filippo Giglioli, papà di Luca Giglio al Grande Fratello: “Non mi aspettavo una chiamata da Yulia Bruschi, però…”

Sempre al programma radiofonico, Filippo Giglioli – papà di Luca Giglio al Grande Fratello – ha rivelato di non aver mai incontrato Yulia Bruschi una volta conclusa la sua esperienza nel reality. “Non l’ho mai incontrata e non mi ha mai chiamato…”, ha spiegato il genitore del concorrente: “Il motivo? Non lo so, però non ho mai pensato che fosse in dovere di chiamarmi”. Ai microfoni di Non succederà più ha poi sottolineato come la priorità sia ora da dare alla fine del percorso nel reality, e una volta fuori dalla Casa più chiacchierata d’Italia, tutto sarà più chiaro: “Tra massimo un mese sapremo tutto…”.