Filippo Gili è il compagno di Vanessa Scalera, la popolare attrice di cinema e serie tv che ha fatto breccia nel cuore di milioni di telespettatori con il personaggio di Imma Tataranni. Pur essendo un’attrice molto nota e conosciuta, la Scalera è una donna molto discreta e riservata per quanto concerne la vita privata e sentimentale e la conferma arriva dalle pochissime informazioni sul suo compagno e fidanzato. Quello che possiamo dirvi è che Vanessa Scalera è fidanzata con Filippo Gili, un regista molto noto che ha conseguito il diploma presso l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio d’Amico. Non solo regista, visto che in passato ha recitato anche per Luca Ronconi, ma la sua fama è legata sicuramente all’attività teatrale.

Tantissimi gli spettacoli diretti come regista: da “Porte chiuse” di Sartre a “Spettri” di Ibsen, ma anche “Oreste” con Marco Bellocchio e “Amleto” con Daniele Pecci. Non solo, Gili ha curato anche la regia della serie televisiva di successo “Buongiorno mamma” trasmessa su Canale 5 con protagonista Raoul ora.

Filippo Gili e Vanessa Scalera: a quando il matrimonio?

La fama di Filippo Gili a livello mediatico è cresciuta quando è stato paparazzato per le strade di Roma in compagnia di Vanessa Scalera, attrice di successo amatissima e conosciuta dal pubblico televisivo. All’età di 40 anni, infatti, la Scalera si è ritrovata grazie al successo di “Imma Tataranni” al centro dell’attenzione mediatico e di conseguenza anche del gossip. Una popolarità che non ama particolarmente, visto che conduce una vita normale lontano dalle luci dello spettacolo. “La vivo male” – ha detto l’attrice che parlando di se ha precisato – “non sono una rockstar”.

La storia d’amore con Filippo Gili prosegue alla grande oramai da circa 10 anni e nessuno dei due ha mai pensato né al matrimonio né tantomeno alla possibilità di fare dei figli. Proprio l’attrice ospite di Mara Venier a Domenica In ha rivelato: “ci sposiamo? Ma no!”.