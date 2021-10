Filippo Gili, compagno Vanessa Scalera/ “Matrimonio? Vediamo se capita…”

Per tutta Italia lei è Imma Tataranni, ma dietro il personaggio della fiction di Rai Uno che sta per tornare con una nuova stagione che si preannuncia ricca di successi c’è Vanessa Scalera. L’attrice sarà ospite oggi di Francesca Fialdini a “Da Noi…a Ruota Libera” e sarà curioso osservare se la padrona di casa sarà in grado di fare sbottonare la sua ospite a proposito della sua vita privata più di quanto riuscì a fare qualche tempo fa Mara Venier a Domenica In. Ogni riferimento è alla storia d’amore che lega da ormai più di 10 anni Vanessa Scalera all’attore Filippo Gili.

PAOLO GALIMBERTI, COMPAGNO ALFONSO SIGNORINI/ "Ci amiamo da 19 anni"

Per quanto la durata del loro rapporto sia già un importante termometro della solidità del loro sentimento, a Mara Venier la Scalera lasciò intendere di non avere in programma di compiere il grande passo: “Se ci sposiamo? No, vediamo… Se capita! Il bacio con Calogiuri della serie? Se è geloso non lo so“.

Domenica In/ Federico Lauri: “Mamma ha sempre creduto in me, papà oggi mio fan ma…”

Filippo Gili, compagno Vanessa Scalera:”Lui è il mio più grande fan”

Che tanto Vanessa Scalera quanto Filippo Gili abbiano a cuore la privacy della coppia lo si evince anche dalla discrezione con cui il compagno dell’attrice ha risposto alle domande di Tv, Sorrisi e Canzoni in un’intervista concessa un paio di anni fa, in concomitanza del grande successo di pubblico fatto registrare da Imma Tataranni: “Vanessa e io stiamo insieme da tempo. Negli anni abbiamo anche lavorato insieme sul palcoscenico, ma non mi faccia dire di più. Ora i riflettori devono essere tutti sulla bravura di Vanessa come attrice, non sulla nostra coppia, e io sono davvero felice per lei, che ha un grande talento e merita tutto l’amore del pubblico più vasto possibile“.

Romina Power: "Ho accudito mia madre Linda fino all'ultimo"/ "Aveva un tumore, ma..."

Di certo la Scalera è consapevole del grande sentimento che li unisce: “Lui è il mio più grande fan, sta a casa a guardare la trasmissione e si emoziona per me, ci amiamo molto. Stiamo insieme dal 2006, sono tredici anni“. Aggiorniamo il conto: 15…



© RIPRODUZIONE RISERVATA