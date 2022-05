Filippo Gili, fidanzato di Vanessa Scalera/ L’attrice di “Imma”: “non ci sposiamo”

Filippo Gili è il fidanzato di Vanessa Scalera, l’attrice che presta il volto a “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”, la serie campione d’ascolti di Raiuno. Dopo il grande successo, l’attrice ha visto crescere di molto la sua popolarità diventando anche un personaggio da gossip. I riflettori sono arrivati anche sulla sua vita privata e sul compagno: si tratta di Filippo Gili, un collega a cui è legata da tantissimi anni. Proprio l’attrice, ospite di Mara Venier a Domenica In, si è sbottonata sulla sua vita privata rivelando: “Ci sposiamo? Ma no”. La coppia è felicemente innamorata da più di 10 anni, ma non ha al momento alcuna intenzione né di sposarsi né tantomeno di mettere su famiglia.

Franz Rogowski, chi è?/ Grazie al labbro leporino la sua parlata particolare

Ad unirli la passione per il cinema e la recitazione, visto che Filippo è un attore e regista teatrale. Tantissime le fiction di successo a cui ha partecipato tra cui ricordiamo tra le più recenti “Buongiorno mamma” con Raoul Bova trasmessa su Canale 5.

Chi è Filippo Gili, fidanzato di Vanessa Scalera

Ma chi è Filippo Gili, il fidanzato di Vanessa Scalera? Classe 1966, Filippo dopo aver conseguito il diploma presso l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio d’Amico ha comunicato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo e della recitazione. Inizialmente ha lavorato a teatro collaborando con Luca Ronconi per poi passare dietro le quinte diventando un regista molto attivo sul palcoscenico. Tantissimi gli spettacoli di cui si è occupato come regista: Porte chiuse di Sartre, Spettri di Ibsen, Oreste, scritto a quattro mani con Marco Bellocchio, Amleto con Daniele Pecci, Aspettando Godot di Beckett, Il gabbiano e Tre sorelle di Cechov, Antigone di Sofocle.

Qui rido io, David di Donatello 2022/ Il film di Martone possibile outsider

Non solo, Filippo Gili ha scritto anche opere teatrali, sceneggiature cinematografiche e ha diretto il film tv Casa di bambola, i cortometraggi In un soffio e Macbeth e i lungometraggi Prima di andar via e L’ultimo raggio di luce. Passando alle fiction, la serie più recente è “Buongiorno mamma”, la fiction di Canale 5 con Raoul Bova, dove ha interpretato il ruolo di Filippo della Rosa, nonno materno di Anna. L’attore e regista è legato da 10 anni all’attrice Vanessa Scalera di “Imma Tataranni” che si è ritrovata catapultata nel mondo del gossip. Proprio l’attrice parlando della fama ha rivelato: “la vivo male però mi hanno detto che mi ci devo abituare. Dopo il finale di stagione, secondo me cadrà tutto nel dimenticatoio. Mi ha sconvolto perché io ho una vita normalissima. Studio, poi vado al supermercato… Non sono una rockstar. Ci devo fare il callo”.

Giuseppe Tornatore candidato miglior regia film Ennio/ Ritratto a tutto tondo del Maestro(David di Donatello)

© RIPRODUZIONE RISERVATA