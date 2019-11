Filippo Gili fidanzato Vanessa Scalera, chi è/ “Insieme da 10 anni anche sul palco”

Filippo Gili è il fidanzato dell’attrice Vanessa Scalera, oggi ospite di Mara Venier nel corso della nuova puntata di Domenica In. Anche Gili è un attore seppur esattamente come la Scalera fino a qualche mese fa, non molto popolare. Tuttavia nella sua carriera, oltre ad indossare i panni di interprete è anche un regista teatrale con un curriculum di tutto rispetto. Classe 1966, è nato a Roma e dopo il diploma all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio d’Amico ha iniziato a compiere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Tra i film da lui diretti citiamo alcuni titoli del calibro di “Casa di Bambola” e “Prima di andar via”. Sua la firma alla regia anche ad alcuni spettacoli scritti a quattro mani con Marco Bellocchio. Oltre alla sua vasta produzione che lo ha portato spesso in diversi Festival, Filippo Gili dal 2014 tiene regolarmente alcuni seminari di recitazione sui testi classici.

FILIPPO GILI FIDANZATO VANESSA SCALERA: INSIEME DA 10 ANNI

Sentimentalmente parlando Filippo Gili è legato all’attrice Vanessa Scalera, divenuta nota grazie alla fiction di Rai1, Imma Tataranni. Pur essendo molto geloso della sua vita privata, sappiamo che la loro relazione va avanti da circa 10 anni. In una intervista al Tv, Sorrisi e Canzoni, l’attore e regista ha commentato in merito: “Vanessa e io stiamo insieme da tempo. Negli anni abbiamo anche lavorato insieme sul palcoscenico, ma non mi faccia dire di più. Ora i riflettori devono essere tutti sulla bravura di Vanessa come attrice, non sulla nostra coppia, e io sono davvero felice per lei, che ha un grande talento e merita tutto l’amore del pubblico più vasto possibile”. Gili ha manifestato in quell’occasione ancora una volta il suo grande orgoglio nei confronti della compagna dimostrando di non volerle affatto rubare la scena. Come riferisce Style24.it, una persona vicina alla coppia ha dichiarato: “Quando sono insieme, sul palcoscenico e nella vita di tutti i giorni, trasmettono grande positività e una grande energia. E adesso Filippo, orgoglioso del successo di Vanessa, non perde una puntata di Imma Tataranni”.

