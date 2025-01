Nato a Roma nel 1994, Filippo Laganà è il figlio dell’attore Rodolfo Laganà, che ha recitato in alcuni dei film italiani più famosi come “Tutti al mare” e “Scrivilo sui muri”. La storia di vita del ragazzo è tutt’altro che semplice, dato che quando aveva solo 24 anni ha subito un trapianto di fegato per via del Morbo di Wilson. Dato il suo attivismo nel sensibilizzare i cittadini sulla sua malattia e dato il suo impegno nell’infondere coraggio a chi ne sta soffrendo, molti si fanno domande sulla vita privata dell’attore. Filippo Laganà è fidanzato?

A quanto pare la risposta è affermativa. A confermarlo è Blitzquotidiano, che spiega che Filippo Laganà avrebbe una compagna ormai da tanti anni, anche se ancora oggi non si conosce il suo nome e il suo cognome. Nemmeno sui profili social spuntano foto della donna, anche se Filippo Laganà è molto attivo su Instagram, dove pubblica immagini di fotografi e frasi ispirazionali. Tra le sue passioni più grandi oltre alla recitazione spunta la cucina, anche se purtroppo non è potuto diventare chef per via di un’allergia alle mani che non gli permette di stare ai fornelli.

Cosa sappiamo della vita privata di Filippo Laganà? L’attore è molto riservato, proprio come la madre Gloria Fegiz, una fotografa che però ha sempre preferito rimanere lontana dai riflettori a differenza del marito. Attualmente, dunque, non si sa se Filippo Laganà è fidanzato o se abbia una figlia, ma si conoscono alcuni aneddoti sulla sua infanzia. Pare infatti che l’interprete non sia stato un grande amante della scuola e che al contrario ha rischiato la bocciatura quando era solo al terzo anno delle elementari.

Oggi, però, Filippo Laganà parla benissimo lo spagnolo ed è molto dotato nell’arte del doppiaggio. Per quanto riguarda il suo famoso papà, l’attore aveva raccontato un aneddoto a LaPresse: “Il nostro è un rapporto padre e figlio, ma io sono il padre e lui è il figlio“. Filippo ha infatti spiegato che Rodolfo Laganà è pigro mentre lui non riesce a stare fermo nemmeno per dieci minuti. Hanno due personalità completamente differenti e litigano spesso, ma il ragazzo definisce suo padre come “l’orgoglio della sua vita”. Con mamma invece condivide la passione della fotografia: “Ho una bellissima vita divertente“.