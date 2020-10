Filippo Laganà e il trapianto di fegato/ “Ho avuto il Morbo di Wilson poi…”

Rodolfo Laganà e suo figlio Filippo sono i primi ospiti del nuovo appuntamento di Oggi è un altro giorno. Filippo è in studio mentre il papà è in collegamento. Il ragazzo esordisce raccontando di aver vissuto un momento molto drammatico. “Sono andato a New York dopo una tournée molto bella con Pannofino, poi mi sono sentito male e si è scoperto che era qualcosa di grave. Io e mia mamma siamo riusciti a tornare in Italia e lì mi hanno fatto la diagnosi e fatto un trapianto di fegato.” Filippo racconta però di aver rischiato di non riuscire a rientrare in Italia: “Nessuno pensava che accadesse ciò che poi è accaduto. In aeroporto si è scoperto che stavo male e le hostess hanno chiamato la sicurezza ma io mi sono nascosto in bagno e truccato, avevo la pancia gonfia, la faccia gialla… non mi reggevo in piedi.”

Rodolfo Laganà fa piangere suo figlio: “Sono fiero di lui”

La diagnosi arrivata in Italia è stata molto dura: Morbo di Wilson. Filippo ammette di essere stato molto male e di aver dovuto subire un trapianto di fegato. Tuttavia confessa: “In verità io avevo già subito un ricovero 8 anni prima per lo stesso motivo ma ero guarito.” Qualche anno dopo, invece, la nuova diagnosi. In collegamento, suo padre Rodolfo Laganà si commuove e si complimenta con la forza di suo figlio, per cui dice di avere stima e amore sconfinato. Parole che lasciano in lacrime Filippo. Ripensando al trapianto, Filippo inoltre racconta: “Il donatore? Non so chi sia, se sia donna o uomo. Ci penso molto però, spero lui sia orgoglioso, ci parlo e ci sto scrivendo anche uno spettacolo su questa cosa che si chiamerà ‘Io e lui’.”



