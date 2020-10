Filippo Laganà e il trapianto di fegato/ “I medici mi hanno salvato la vita”

C’è anche Filippo Laganà tra gli ospiti della puntata di oggi di “Oggi è un altro giorno” in onda su Rai Uno. Nel programma condotto da Serena Bortone il figlio 26enne dell’attore Rodolfo Laganà tornerà a parlare del trapianto di fegato che lo ha costretto a restare a casa per un anno intero. La scorsa primavera, in pieno lockdown, un video pubblicato da Filippo sui social era diventato “virale”: il giovane aveva infatti spiegato in maniera sibillina l’importanza di non diffondere il contagio. Queste le sue parole: “Ma tu non sei quello che stava sabato a Campo de’ Fiori a farsi la biretta? Tanto a te il Coronavirus che ti fa? Niente no? Ammazza solo gli immunodepressi, ti volevo dire una cosa: è un anno che sto a casa perché non avevo le forze e sono immunodepresso e quando ho chiesto aiuto perché stavo morendo i medici mi hanno salvato la vita e ora loro che chiedono il mio aiuto e io sto a casa ancora e allora spiegami una cosa io che sto bene, dopo che sono stato a casa, non ci vado a fare la birretta e spiegami perché tu che è un anno che vai a fare la birretta da un anno, non puoi restare a casa quindici giorni a casa?“.

Filippo Laganà dopo il trapianto: “Coronavirus? Attacca tutti indistintamente”

Intervistato qualche tempo fa da Il Giornale, Filippo Laganà ha spiegato in questo modo la volontà di rivolgersi ai suoi coetanei: “Si pensa, in maniera sbagliata, che questo virus possa prendere solo gli anziani. In realtà il virus attacca tutti noi indistintamente, anche a me che ho le difese immunitarie basse. Quindi il senso è che dobbiamo fare uno sforzo tutti assieme e non mollare. Riusciremo a farcela, ma se ogni volta ognuno pensa a se stesso, non se ne esce più“. Parole che suonano come un memento alla luce di queste ultime settimane, dove il virus sta tornando a rialzare la testa. Filippo Laganà ha ereditato dal papà Rodolfo la passione per la recitazione, ma anche ai fornelli non scherza:”Verissimo, è una mia grande passione che ho preso da mio nonno Roberto, che cucinava benissimo. Ho fatto anche una scuola di cucina e mi sono diplomato. Poi ho sentito forte il richiamo della recitazione, ma all’inizio non gliel’ho detto a mio padre, ho iniziato a studiare di nascosto. Ma la cucina è una passione che non ho mai abbandonato, il mio piatto forte è il pesce“. Se ne parlerà oggi da Serena Bortone?



