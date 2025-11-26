Filippo Magnini torna a parlare del caso doping a Belve e tira in ballo Jannik Sinner: "Per lui trattamento di favore, ecco perché"

Tra i tanti argomenti trattati durante la sua intervista a Belve, Filippo Magnini è tornato anche a parlare del caso doping che lo ha visto protagonista in prima persona, accuse dalle quali è stato poi del tutto prosciolto nel 2020. Il campione azzurro ha parlato vero e proprio massacro ai suoi danni, avanzando un esempio altisonante più recente che è quello del tennista Jannik Sinner.

Secondo Magnini, Sinner avrebbe avuto un trattamento di favore dopo l’accusa di aver fatto uso di doping: “Il giorno dopo l’accusa c’era già la sentenza”, ha dichiarato, spiegando che in questo modo il campione non ha perso anni e tornei in attesa di un responso. Magnini ha allora esposto le motivazioni che hanno portato, a suo dire, ad un trattamento così diverso rispetto a quello da lui stesso ricevuto.

Filippo Magnini sul caso doping: “Ecco perché ho ricevuto un trattamento diverso rispetto a Sinner”

“Penso che lui sia stato trattato così perché era un atleta in attività”, ha spiegato Filippo Magnini a Belve, parlando di Sinner, “Se la sentenza di Sinner fosse arrivata dopo 2 anni, lui avrebbe perso 2 anni di tornei e non sarebbe stato giusto”, ha sottolineato. Ha quindi aggiunto che per lui è stato totalmente diverso perché ormai non era più un atleta in attività, il che lo ha reso la ‘vittima sacrificale’ perfetta. L’ex campione di nuoto si è poi lamentato del trattamento ricevuto dai giornalisti, ricordando l’uscita di titoli di giornale come “Magnini doping”, in cui sembrava già certa la sua colpevolezza: “La stampa è stata corretta nei confronti di Sinner. Io, invece, sono finito su tutti i giornali e mi hanno accusato di doping, senza accertarsi che fosse vero. – ha dichiarato, per poi concludere duro – Dopo 20 anni di carriera mi aspettavo più rispetto, sono stato massacrato. Infatti, con molti di quei giornali, non ho poi parlato più.”.