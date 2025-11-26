Filippo Magnini tuona a Ballando con le stelle: "Ci sono dei concorrenti finti e vorrei batterli"

Filippo Magnini gonfia il petto e torna alla carica a Ballando con le stelle, il celebre ex nuotatore ha messo nel mirino alcuni dei suoi compagni di gioco nel programma condotto da Milly Carluci. Intervistato da Ballando Segreto, Magnini si è lasciato andare a ruota libera su alcuni dei suoi compagni di gioco nel dancing show, ammettendo di non provare simpatia per diversi danzatori e molto apertamente ha confidato di volerne sconfiggere alcuni senza pietà:

“Non uno preciso, due o tre. Io veramente penso di essere, non dico l’unico, uno dei pochi veramente vero. Quindi se sei vero è normale che qualcuno ti stia simpatico, qualcuno ti stia antipatico come nella vita. Anche io sarò antipatico a qualcuno” ha detto a Ballando segreto l’ex fidanzato di Federica Pellegrini che si è mostrato dunque senza filtri e ammettendo di non provare simpatia per tutti i suoi compagni di gioco nel programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci. La lunga sfida verso le battute finali è ampiamente iniziata.

Ballando con le stelle, Filippo Magnini: “Ecco con chi vorrei giocare la finale”

Sempre parlando a Ballando segreto, Filippo Magnini ha colto l’occasione per svelare con chi vorrebbe giocare la finale del programma di Rai1. La sua volontà è quella di ritrovarsi in finale degli avversari ben precisi, come spiegato:

“Il mio sogno sarebbe 1 a 1, lui e Barbara e ci stanno delle coreografie pazzesche. Io e Pasquale ce lo diciamo da tanti anni che questo è un nostro grande sogno” ha rivelato l’ex nuotatore. Vedremo se sarà davvero accontentato e soprattutto se riuscirà a centrare il bersaglio grosso.

