Filippo Magnini, in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni, parla di Ballando con le stelle 2025 e del supporto della moglie Giorgia Palmas: la rivelazione

Filippo Magnini e Ballando con le stelle 2025: “Ecco perché ho deciso di accettare”

Tra i protagonisti di Ballando con le stelle 2025, che in queste prime due puntate si è messo decisamente in mostra sulla pista del dance show, c’è sicuramente Filippo Magnini. Il campione di nuoto si è messo in gioco nel programma del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci e, dopo innumerevoli gare in carriera a suon di sfide e trionfi, questa volta si è buttato nel mondo della danza supportato dalla sua maestra Alessandra Tripoli.

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, il concorrente ha raccontato questa avventura per lui inedita della danza e tutta la tensione del debutto, avvenuto nella prima puntata: “Ero molto agitato! I giorni prima ero abbastanza sereno, ma quando ci hanno chiamato per salire sul palco è arrivata la ‘strizza’. Quando è partita la musica, però, è andato tutto bene“.

Tensione che si è però sciolta quando è entrato in pista ed è stato accolto dall’affetto e dalla carica del pubblico: “Ero teso, ma mentre ballavo ho avvertito il calore del pubblico. In acqua sei solo con te stesso, quindi sentire le ovazioni del pubblico a ogni presa è stato adrenalinico e mi ha dato la carica“.

Eppure, all’inizio non era certo di accettare la proposta di Milly Carlucci, soprattutto perché l’avrebbe tenuto lontano dalla sua famiglia: “È stata una decisione di famiglia. – ha spiegato lo sportivo – All’inizio ero restio… ma ne ho parlato con Giorgia e ho capito che poteva funzionare”, ha aggiunto.

Filippo Magnini e il supporto di Giorgia Palmas: “Mi ha mandato un messaggio...”

Filippo Magnini è ben consapevole che anche nel mondo della danza, così come nel nuoto, occorrono impegno e tanti sacrifici per raggiungere gli obiettivi. Nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale ha infatti spiegato che, esattamente come nelle vasche, anche sulla pista di Ballando con le stelle 2025 il segreto è allenarsi tanto.

A supportarlo in questa avventura su Rai 1 c’è anche la moglie Giorgia Palmas. Il campione di nuoto ha raccontato di aver da lei ricevuto un importante supporto e, soprattutto, un messaggio prima della puntata di debutto che recitava: ‘Rimani concentrato perché la serata è lunga e tosta, ma io sono qui per questo, per provare a darti qualcosa in più‘”.

Un messaggio che gli ha dato la giusta carica, così come trovarla tra il pubblico in studio nella prima puntata: “Vederla lì mi ha dato tanta serenità, non mi ha fatto sentire solo. È stata la prima persona che ho cercato con lo sguardo quando sono entrato in scena“.