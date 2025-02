Filippo Magnini è il marito di Giorgia Palmas: dall’incontro alla nascita della figlia Mia

Dopo le storie col calciatore Davide Bombardini e con lo sportivo e inviato di Striscia La Notizia Vittorio Brumotti, nel 2018, a Milano, Giorgia Palmas conosce l’uomo che sarebbe poi diventato suo marito: Filippo Magnini. Noto campione di nuoto, e altrettanto celebre anche per la sua lunga relazione con Federica Pellegrini, Magnini si innamora di Giorgia, al tempo già mamma di Sofia, nata dalla relazione con Bombardini.

L’amore è tale che, dopo solo un anno, Filippo Magnini fa a Giorgia Palmas la proposta di matrimonio, fissando la data del lieto evento per pochi mesi dopo, in Sardegna, patria dell’ex velina di Striscia. L’arrivo della pandemia di Covid stravolge però i loro piani amorosi, facendo slittare il matrimonio. Intanto, Giorgia Palmas annuncia di essere incinta: nel 2020 nasce, infatti, Mia, prima figlia di Filippo Magnini.

Il matrimonio in due fasi dopo il dramma del Covid

Il sogno del matrimonio, per la coppia, rimane però vivo e solido. Così, trascorso un anno dalla nascita di Mia, Filippo e Giorgia celebrano il matrimonio civile a Milano. Il sogno della showgirl è, tuttavia, quello di sposarsi in chiesa e lo realizza nel 2022, quando unisce la sua vita a quella di Filippo Magnini con rito religioso e celebra l’evento con una grande festa sul Lago di Como.

Di recente, Giorgia Palmas ha festeggiato i suoi 42 anni, pubblicando un lungo post nel quale si è detta felice della sua vita e, soprattutto, fortunata per l’amore che riceve ogni giorno, a partire proprio da suo marito. “Sono una donna serena e felice, e ringrazio ogni giorno per tanto, per tutto.”, ha scritto, “Viva l’amore, ma quello vero, che vedi negli occhi dei figli e quello che scalda – a me con le braccia forti di mio marito – e ti fa sentire protetta e a casa”.

