Filippo Magnini, chi è il marito di Giorgia Palmas: sposati dal 2021 - il rito religioso l’anno seguente - e genitori della piccola Mia.

Sono trascorsi diversi anni dai primi passi nel mondo dello spettacolo a Striscia la Notizia; Giorgia Palmas è senza dubbio tra le ex Veline più apprezzate di sempre e il valore di quell’esperienza giustifica anche la costante attenzione del mondo del gossip nei suoi confronti. La cronaca rosa, a dispetto delle tendenze consuete, non è solo il racconto di colpi di scena e retroscena; nel suo caso, la narrazione è rosea e coerente, priva di battute d’arresto. Da diversi anni è legata a Filippo Magnini, suo marito dal 2021; con il campione di nuovo si è resa protagonista di un vero e proprio ‘doppio sì’ celebrando prima le nozze con rito civile e poi l’anno seguente con una splendida cerimonia in chiesa.

Insomma, un amore da incorniciare quello tra Giorgia Palmas e suo marito Filippo Magnini; insieme hanno presto allargato la famiglia con la nascita della piccola Mia. La seconda figlia dell’ex Velina è nata nel 2020, un anno prima del matrimonio; accolta con amore anche dalla primogenita Sofia nata da una relazione precedente di Giorgia Palmas.

Filippo Magnini, marito di Giorgia Palmas: un amore più forte delle difficoltà

“Hai completato la mia vita, spettinato le mie giornate, accarezzato l’anima e riempito il cuore”, queste le parole di Giorgia Palmas in una recente dedica di compleanno per suo marito Filippo Magnini. Parole che mettono ulteriormente in evidenza la bellezza del loro legame. Non sono mancate ovviamente le medesime parole al miele anche da parte di suo marito che ha spesso sottolineato come il loro rapporto sia stato fondamentale soprattutto nel merito delle difficoltà della vita, anche sul fronte professionale.