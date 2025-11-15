Filippo Magnini, chi è l'ex nuotatore: la storia con Giorgia Palmas dalla quale è nata la figlia Mia, i successi nello sport e l'addio al nuoto

Filippo Magnini chi è: l’amore con Giorgia Palmas

Filippo Magnini, dopo essersi trasferito a Torino da Pesaro, ha iniziato a gareggiare a livello agonistico nel nuoto, diventando uno dei talenti più interessanti della sua generazione nonché uno dei più grandi di tutti i tempi in Italia. Filippo ha vinto nel corso della sua carriera prestigiosi premi: ha portato a casa un bronzo ai Giochi Olimpici, due ori, un argento e un bronzo ai Mondiali e ben nove ori, cinque argenti e quattro bronzi agli Europei. Per quanto riguarda invece i campionati italiani, sono 36 gli ori vinti da Magnini, 38 gli argenti e 12 i bronzi.

In passato fidanzato con Federica Pellegrini, Filippo Magnini nel 2021 ha sposato Giorgia Palmas, ex modella e conduttrice. “Ci siamo conosciuti tardi, a 36 anni ci siamo incontrati per la prima volta. Evidentemente quello era il momento giusto per noi” ha raccontato l’ex nuotatore, attualmente concorrente di Ballando con le stelle. Nel 2021 i due sono convolati a nozze, dopo essere diventati genitori di Mia l’anno precedente: Giorgia Palmas era già mamma di Sofia, nata da una precedente relazione. Un grande amore il loro, scoppiato quando entrambi erano ormai adulti.

Filippo Magnini chi è: il caso doping e l’addio al nuoto

Filippo Magnini è stato squalificato per quattro anni per aver violato l’articolo 2.2 del codice dell’Agenzia mondiale antidoping: secondo l’accusa, infatti, avrebbe fatto uso di sostanze dopanti. La condanna è stata poi confermata in appello nel 2018 ma successivamente è stato il Tribunale Arbitrale dello Sport a scagionare Magnini. Nonostante questo, Magnini si è ritirato proprio nel 2017, annunciando dunque prima del caos doping il suo addio al mondo del nuoto. Per lui è adesso cominciata una nuova avventura, seppur solo per qualche mese, come ballerino: un’avventura che spera possa andare ancora avanti nel migliore dei modi.