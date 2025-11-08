Gabriele e Silvia sono i genitori di Filippo Magnini, concorrente a Ballando con le Stelle. I due sono stati una costante presenza nella vita di loro figlio

Gabriele e Silvia sono i genitori dell’ex campione di nuoto Filippo Magnini, protagonista come uno dei concorrenti della trasmissione Ballando con le Stelle. Come capita spesso nel mondo degli sportivi i genitori hanno avuto un ruolo chiave nella spinta e nella carriera del campione e gli hanno dato un apporto incredibile.

Fabio Fognini e Giada Lini puntano alla vittoria?/ La rivalità con Filippo Magnini a Ballando con le stelle

Gabriele è tra le altre cose anche lo zio di Matteo Giunta ed ha seguito il figlio fin da piccolo durante le gare mentre la madre Silvia era una maestra di musica ed è da sempre molto legata al ragazzo. Con entrambi coltiva passioni e vari hobby, spesso Filippo va a vedere con il padre le partite dell’Inter (entrambi sono grandi tifosi) e in generale sono molto legati.

Diretta/ Pro Patria Lumezzane (risultato finale 1-1): un punto a testa (8 novembre 2025)

La madre oltre a coltivare la sua passione per l’insegnamento è molto legata alla famiglia, i due genitori hanno anche un’altra figlia di nome Laura oltre Filippo e Gabriele e Silvia sono diventati nonni di Mia (figlio di Filippo e Giorgia Palmas) e Paride, figlio invece di Laura. Filippo ha avuto grande sostegno in uno dei momenti più duri della sua vita.

Gabriele e Silvia, un sostegno costante per Filippo Magnini: le ultime

Attraverso i social i genitori e Filippo sono molto attivi, spesso mettono foto di famiglia di cui anche Giorgia Palmas è ormai pienamente entrata a far parte. Ma Gabriele e Silvia sono stati molto importanti sia per raggiungere le vittorie che nei momenti difficili ed hanno sostenuto il figlio durante il periodo delle gravi accuse di doping.

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli risalgono la classifica?/ Possibile svolta a Ballando con le stelle 2025

E’ stato uno dei periodi più difficili e Magnini ha raccontato a Verissimo di come sia stata dura affrontare le accuse e i commenti di chi magari non conosceva neanche il suo sport ma lo additava di doping, non pensando al processo. I genitori però, specialmente la madre, hanno sempre appoggiato il figlio, difendendolo da qualsiasi attacco.

Sempre nel programma di Silvia Toffanin Filippo Magnini ha raccontato di cosa accadde quando avvisò la madre che era stato assolto dalla sentenza e sottolineò: “Lei era dal veterinario ma fece un urlo fortissimo per la gioia” e Filippo ha sorriso sottolineando che voleva fare anche lui una cosa del genere ma non c’era riuscito e quasi invidiava la forza della madre.