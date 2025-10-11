Gabriele e Silvia sono i genitori dell'ex nuotatore e ora 'ballerino' Filippo Magnini, tra i protagonisti della trasmissione Ballando con le Stelle.

Non si hanno tante informazioni riguardo Gabriele e Silvia, persone che sono lontane dal mondo dello spettacolo ma che negli anni hanno manifestato a più riprese il loro legame, apparsi sempre più uniti che mai, nell’amore come nelle difficoltà. Spesso Filippo ha evidenziato di come i genitori condividessero con lui anche i momenti difficili, come è capitato poi nel caso della squalifica per doping.

Sappiamo che la madre del nuotatore è un insegnante mentre non sappiamo tanto del padre Gabriele, grande tifoso dell’Inter e più volte padre e figlio sono andati a San Siro a vedere la loro squadra del cuore, sempre abbracciati e con un grande sorriso. Filippo è molto legato anche alla madre, e spesso gli ha fatto delle dediche sui suoi canali social per celebrarla.

Filippo Magnini, alcune informazioni sui genitori Gabriele e Silvia

Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno reso Gabriele e Silvia nonni con la piccola Mia; Filippo ha anche una sorella di nome Laura e anche lei ha reso nonni i genitori con il piccolo Paride. Sappiamo che i genitori di Magnini sono di Pesaro, città Natale anche del noto nuotatore.

Uniti sia nell’amore che nelle difficoltà e Filippo Magnini ha condiviso con i genitori la situazione della squalifica per doping e lui ha raccontato a Verissimo di come i genitori hanno reagito alle difficoltà e di come hanno reagito alla notizia della sentenza del Tas sulla sentenza doping dove il nuotatore, dopo una lunga agonia, fu assolto.

Intervenuto ai microfoni di Verissimo Filippo Magnini ha raccontato qualche anno fa di chi contatto’ subito per darle la notizia e il ragazzo chiamò subito (era il 2020) la madre Silvia e il nuotatore ha raccontato: “Lei era dal veterinario e fece un urlo di gioia”, Filippo ha raccontato che reagì come voleva fare lui e ciò testimoniava come loro si assomigliavano e poi l’uomo ha svelato che non avrebbe mai voluto dare questo dolore ai genitori, la sentenza doping che gli ha fatto davvero molto male.