Filippo Magnini, come ha corteggiato Giorgia Palmas/ “Ho organizzato una cena e…”

All’Isola Party Giorgia Palmas ha ospitato il marito Filippo Magnini, che ha raccontato qualche dettaglio in più della loro romantica storia d’amore. Il campione di nuoto, seduto in mezzo alla showgirl e all’altro conduttore del format dedicato all’Isola dei Famosi 2023, Andrea Dianetti, ha spiegato come ha corteggiato colei che, poi, è diventata la sua dolce metà. “Noi non ci siamo mai neanche incrociati, magari ad una serata, ad un evento. Io atleta, lei da poco modella, non ci siamo mai incrociati prima della cena che io ho organizzato per conoscerla“, ha spiegato.

Galeotta fu dunque una romantica cena, organizzata da Magnini, nel corso della quale si sono incontrati: “Io l’ho proprio mirata, ho detto: ‘Come faccio per incontrarla e conoscerla?’“. Inizialmente l’approccio non è stato positivo, dal momento che la showgirl non sembrava così realmente interessata, ma poi le cose sono decisamente cambiate: “Lei subito mi ha detto: ‘Non c’è trippa per gatti’, e invece…“.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas vivono ora una romantica storia d’amore, coronata dal matrimonio e dalla nascita di una splendida bambina di nome Mia. La loro conoscenza iniziale, oltre alla cena, è proseguita con il primo scambio telefonico, che il campione del nuoto racconta ironicamente così: “Quando le ho chiesto il numero di telefono, ho attuato la regola del 3: chiedi il numero e per tre giorni non ti devi far sentire. Solo che non ho resistito e dopo un giorno e mezzo le ho scritto. Le ho mandato un vocale. Alle 3 le ho scritto ‘Buon giorno’, e lei simpaticamente ha scritto: ‘Buongiorno, sono sveglia dalle 7. Lei ha la battuta sempre pronta“.

Dopo i primi tentennamenti e una fase di studio iniziale, alla fine la coppia si è lasciata andare e ne è nata una bellissima love story.











