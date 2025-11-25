Filippo Magnini torna a parlare della storia con Federica Pellegrini: "Ad oggi direi che non è stata importante", e lei replica

È durato circa sei anni l’amore tra Filippo Magnini e Federica Pellegrini, due nuotatori che nell’apice della loro carriera hanno vissuto anche un’intensa relazione, fatta di momenti importanti e anche qualcuno negativo. Filippo, ospite a Belve, ha raccontato: “La storia con Federica Pellegrini non mi ha lasciato un bel ricordo”.

Parole che oggi lasciano a bocca aperta: i due, infatti, all’apoca sembravano molto uniti e intenzionati a costruire qualcosa di importante che però, poi, non è arrivato. I due si sono infatti detti addio nel 2017: l’anno successivo lui ha conosciuto la moglie, Giorgia Palmas, mentre nella vita di Federica è arrivato Matteo Giunta, il suo allenatore nonché, oggi, suo marito e papà di sua figlia Matilde.

Parlando ancora, a Belve, della storia con Federica Pellegrini, Filippo Magnini ha raccontato: “È stato un amore molto travagliato, ad oggi a chi mi chiede se sia stato un amore importante direi più no che sì. Non si è rivelata la persona che pensavo. Una storia che non mi ha lasciato un bel ricordo”. Una confessione a cuore aperto da parte dell’ex nuotatore, alla quale ha fatto però seguito la replica della Pellegrini, prima con una story pubblicata su Instagram con scritto: “No vabbé”, e accompagnata da faccine che ridono, poi in un’intervista concessa a La Stampa. “Magnini? Sapendo come è andata davvero mi viene da ridere. – ha replicato l’ex nuotatrice, concludendo – Ma non voglio aggiungere nulla. Va bene così”

Filippo Magnini, la storia con Federica Pellegrini: “Ci siamo massacrati”

Federica Pellegrini ha parlato anche in passato della sua storia con Filippo Magnini, rivelando: “Io e lui ci siamo massacrati, quindi è evidente che non eravamo destinati a essere importanti l’uno per l’altra”. Una storia, dunque, che nonostante sembrasse salda all’esterno, era in realtà molto tribolata.

I due, per ragioni che non hanno spiegato mai apertamente, litigavano spesso e forse semplicemente non erano fatti per stare insieme. Dopo sei anni, infatti, hanno deciso di dire basta e di proseguire ognuno con la propria vita. Entrambi sono oggi felici con altre persone, sintomo che l’amore arriva, ma spesso non con chi immaginavi.