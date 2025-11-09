Filippo Magnini contro giuria di Ballando: "Attaccata mia moglie Giorgia Palmas" Chi e cosa hanno detto? La frase di Guillermo Mariotto crea il caos

Sul finire della puntata di ieri di Ballando con le stelle 2025 a scendere in pista sono stati Filippo Magnini con Alessandra Tripoli che si sono cimentai in un Paso che non ha convinto per niente la giuria soprattutto Selvaggia Lucarelli che lo ha definito ‘deludente’ e ‘uno dei peggiori balli che ha fatto in puntata’. A queste critiche, tuttavia, Filippo Magnini è sbottato. Prima, l’ex nuotatore ha ammesso di essere convinto che questa sera avrebbe preso tutti 10: “Io ascolto quello che mi dite, non mi sono visto ma si sono sentito e pensavo di aver fatto bene e prima in Sala delle Stelle pensavo che mi avreste messo tutti 10. Andrò a rivedermi, per ora ascolto.”

A questo punto è intervenuta Sara Di Vaira che ha difeso Filippo Magnini e Alessandra Tripoli a Ballando con le stelle 2025 per le coreografie sempre impeccabili e molto più impegnative degli altri ed all’ennesima critica Filippo Magnini è esploso contro Selvaggia Lucarelli e tutta la giuria di Ballando: “Faccio il rosicone che ti piace. A volte penso di essere giudicato come Pernice, Di Pasquale o quant’altro. Ci sono tante imperfezioni negli altri che non vengono dette. Non c’è una volta che a me lasciate passare una. Mi critichereste anche se mettessi dei pantaloni che non vi piacciono.” A questo punto Selvaggia Lucarelli lo ha incalzato citando Fabio Fogni ma Magnini è sbottato di nuovo: “Con Fabio non litigheremo mai perché siamo compagni di squadra a paddle.”



È un fiume in piena Filippo Magnini a Ballando con le stelle 2025 che ha continuato a sfogarsi: “Io parlo italiano, io ho detto che non mi vedo ma la mia sensazione era di aver fatto una prestazione buona, poi mi riguarderò e vedrò. Ma a me sembra che molto spesso su certe cose mi avete fatto le pulci. Magari può essere che ci tenete che io possa fare bene e quindi è costruttivo.” Nonostante tutte le polemiche comunque Filippo Magnini e Alessandra Tripoli a Ballando con le stelle 2025 hanno totalizzato 48 punti. Ed alla fine ha concluso nominando la moglie Giorgia Palmas: “Hanno tirato in mezzo anche mia moglie dicendo che se c’è lei ballo bene e se lei non c’è ballo male. Non vedo l’ora che mia moglie sabato prossimo torna in teatro per ballare benissimo di fronte a lei.” A chi si riferiva Filippo Magnini con questa frase sulla moglie Giorgia Palmas? A Guillermo Mariotto che in una scorsa puntata ha ammesso: “Se c’è Giorgia in studio Filippo non si scioglie.” lasciando intendere che addirittura la moglie fosse gelosa di Alessandra Tripoli. Illazioni che Filippo Magnini ha rispedito al mittente.