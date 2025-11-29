Filippo Magnini e Alessandra Tripoli a Ballando con le Stelle cercano conferme dopo aver trovato la chiave per svoltare...

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli stanno vivendo un momento positivo a Ballando con le Stelle 2025. Dopo tante polemiche ed una tensione crescente tra il concorrente e la giuria del programma, le cose hanno preso una svolta inaspettata la scorsa settimana. L’ex nuotatore si è infatti esibito in un valzer straordinario con la sua insegnante di ballo, facendo ricredere chi fino a quel momento lo aveva sottovalutato o poco considerato.

Filippo Magnini ha offerto una performance credibile e avvolgendo, vincendo il “duello a distanza” con l’altro sportivo, Fabio Fognini. Filippo e Alessandra, dunque, si sono ritagliati uno spazio da protagonisti e adesso, in vista della decima puntata di Ballando con le Stelle 2025, vogliono continuare sulla strada intrapresa. Ci riusciranno?

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, dopo la svolta cercano conferme a Ballando con le Stelle

Dopo la buona performance di sabato scorso, Filippo Magnini e Alessandra Tripoli hanno rinvigorito il proprio morale. Non erano partiti benissimo a Ballando con le Stele 2025, rimanendo in un limbo di classifica potenzialmente pericoloso. Chissà che dopo aver invertito la rotta, la coppia non riesca a proseguire in questa direzione. “Avete fatto una cosa pazzesca. Stasera è la tua sera”, il commento entusiasta di Fabio Canino dopo il valzer.

Nonostante abbia respinto al mittente le critiche delle settimane precedenti, Filippo sembra aver fatto tesoro delle osservazioni della giuria e infatti adesso è molto più sciolto e a suo agio con Alessandra Tripoli. Alla coppia non resta dunque che continuare così per stupire ancora. Questa sera, sabato 29 novembre, sono chiamati a confermarsi in pista da ballo…