Filippo Magnini e Alessandra Tripoli volano a Ballando con le Stelle 2025, ma ora devono confermarsi e convincere gli scettici social...

Filippo Magnini iniziato la sua avventura a Ballando con le Stelle 2025 nel migliore dei modi, grazie anche ad un’eccellente maestra come Alessandra Tripoli. L’ex nuotare ha conquistato l’approvazione della giuria e del pubblico, la scorsa settimana, affermandosi come uno dei concorrenti più intriganti di questa edizione. Col suo charleston da urlo, ha ottenuto il pollice in sù persino di Carolyn Smith, sempre molto attenta alla tecnica dei concorrenti, più che alle dinamiche dello spettacolo.

“E’ stato meraviglioso, coordinato, sempre a tempo, dentro il pezzo da subito. Ci sono le premesse per fare sempre meglio”, la sentenza della presidentessa della giuria di Ballando con le Stelle. Insomma, Filippo e Alessandra non potevano chiedere di più per debutto. Eppure tra gli utenti social sono emerse anche delle perplessità nelle ore successive alla prova e c’è chi si domanda se Filippo sia davvero in grado alzare il tiro.

Ballando con le Stelle 2025, Filippo Magnini e Alessandra Tripoli vogliono stupire ancora

Sarà la pista da ballo a dirlo, ovviamente. A cominciare dal ritorno in pista di questa sera, sabato 4 ottobre, con Filippo Magnini e Alessandra Tripoli che andranno a caccia di conferme con una nuova esibizione. In settimana la coppia ha lavorato duramente per alzare l’asticella e la qualità complessiva della performance. Lui, da buon sportivo, sente la competizione e questo può inevitabilmente giocare a suo favore per crescere puntata dopo puntata.

“Ho cercato di trarre energia dal pubblico che mi guarda e da mia moglie. La mia mentalità da sportivo mi dice che devo vincere e fare tutto al meglio, devo spaccare ma non è il mio il ballo”, aveva detto pochi giorni fa lo sportivo. Ora però è tempo di mettere da parte le parole, la pista da ballo chiama per una nuova esibizione. Riuscirà a conquistare giuria e pubblico?