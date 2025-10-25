Filippo Magnini e Alessandra Tripoli sono tra le coppie più belle di Ballando con le Stelle. I due stanno mantenendo però risultati altalenanti.

Filippo Magnini ed Alessandra Tripoli sono una delle coppie che sta partecipando alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, trasmissione in onda sabato 25 Ottobre 2025. Filippo è un’ex leggenda del nuoto italiano e internazionale che ha deciso di cimentarsi in questa nuova avventura insieme ad una delle storiche ballerine della trasmissione.

Finora però il nuotatore ha vissuto di alti e bassi ma soprattutto l’ultima puntata di Ballando con le Stelle ha visto quasi un’esplosione di Magnini che ha risposto colpo su colpo alle critiche della giuria. Dinanzi anche alla moglie Giorgia Palmas (sugli spalti ad assistere), Filippo ha risposto alle polemiche riguardo il suo Slowfox nel programma.

Se da un lato Rossella Erra ha apprezzato le doti fisiche (scherzando anche) del nuotatore ballerino Caroline e Filippo sono apparsi in contrasto. La giudice ha sentenziato: “L’altra settimana ho sbagliato il tuo cognome, io ho chiesto rumba, hai il fisico ma alcuni discorsi sul Slowfox non mi hanno convinto del tutto. Tu sei un nuotatore e alcuni movimenti non sono adatti a te come ballerino”, e qui Filippo ha iniziato a parlare smentendo queste parole e dicendo che a suo parere ha fatto un’ottima prova.

Giorgia Palmas frena l’intesa tra Filippo Magnini e Alessandra Tripoli? Mariotto insinua

Nel corso dell’intervallo post ballo di Filippo Magnini e Alessandra Tripoli in molti della giuria hanno notato non solo la rigidità del nuotatore ma anche della coppia e hanno notato una distanza tra loro. Sta al nuotatore dimostrare il prima possibile di esser cambiato e di riuscire ad adattare il suo corpo da sportivo anche nel mondo della danza, ma i rapporti tra l’altro sembrano abbastanza tesi.

Ivan Zazzaroni ha elogiato: “A me Diabolik (in riferimento al vestito nero di Filippo) è piaciuto molto, e anche che hai contestato Caroline e Fabio. Mi è piaciuto il lavoro che hai fatto e che ti sei applicato tantissimo”. E anche Selvaggia Lucarelli ha scherzato sull’essere rosicone dell’uomo ma ha proseguito:

“Tecnicamente non ho niente da dire, sei molto bravo. Sul piano della coppia vi vedo davvero freddi, c’è rigidità tra voi due” mentre l’ex sportivo si è difeso e deve evidenziare quindi i suoi miglioramenti. Da un lato tecnico Magnini sembra in costante crescita ma manca qualcosa nel rapporto e nella puntata dovrà cambiare senza dubbio registro.