Filippo Magnini e Alessandra Tripoli a Ballando con le Stelle comincia a sciogliersi e a mostrarsi sempre più libero e sinuoso nei movimenti

Dalla vasca alla pista. Filippo Magnini con Alessandra Tripoli forma una delle coppie più curiose di questa nuova edizione di Ballando con le Stelle. Il nuotatore, infatti, dopo aver detto addio al suo amatissimo sport, ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo con ruoli differenti e adesso per lui è arrivata un’opportunità importante: quella di mettersi in gioco in un contesto diverso e in un ambiente non suo. Al suo fianco la bravissima Alessandra Tripoli, che lo sta accompagnando in questo viaggio tutt’altro che semplice.

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli a Ballando con le Stelle fino a questo momento hanno raccolto forse meno di quanto avrebbero sperato (dalla giuria), ma c’è ancora tempo per dimostrare il loro valore. Siamo appena alla terza puntata, fino a questo momento non ci sono state eliminazioni e questo vuol dire che il percorso di Filippo è appena cominciato, e da quanto si è potuto vedere, i margini di miglioramento ci sono ancora.

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli: secondo posto e sogni grandi

Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Filippo Magnini si è classificato secondo con 52 punti, grazie al tesoretto attribuito a parimerito a lui e Marcella Bella. Il ballerino, infatti, in coppia con la Tripoli, ha convinto i Tribuni del Popolo, ottenendo dunque quei 25 in più che gli hanno permesso di schizzare a 52, dietro a Francesca Fialdini che invece ha vinto la puntata. Un’avventura dunque che sta andando bene per l’ex nuotatore.

I commenti all’esibizione di Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, dopo la seconda puntata di Ballando con le Stelle, sono stati entusiastici. “Ma chi l’avrebbe detto che un nuotatore potesse muoversi così bene anche fuori dall’acqua? Ti ho visto ballare e sei davvero bravo!” ha scritto una fan sui social. E ancora: “Beh Filippo è un atleta di alto livello e qui si vede a pieno la sua fisicità e la sua coordinazione dovuta anche al nuoto”. Dunque, la sua esibizione è piaciuta a tutti, anche se la giuria non è stata particolarmente generosa di voti. Dopo il secondo posto grazie al tesoretto, però, Filippo vuole continuare a stupire.

