Filippo Magnini e Alessandra Tripoli deludono a Ballando con le Stelle 2025, Selvaggia Lucarelli li stronca e lui affila le unghie: "Sono competitivo"

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli in crescita a Ballando con le Stelle 2025

Ci sono anche Filippo Magnini e Alessandra Tripoli tra i possibili “concorrenti in risalita” a Ballando con le Stelle 2025. La coppia, nella puntata di sabato scorso, ha dato prova e dimostrazione di essere all’altezza della situazione, spazzando via le tante polemiche che li avevano travolti fino a quel momento. Il nuotatore in particolare ha tirato fuori tutta la sua grinta, padroneggiando la pista grazie ad una partner di ballo eccellente come Alessandra, che sta apportando i giusti correttivi settimana dopo settimana.

Anche la giuria ha notato i progressi di Filippo Magnini e Alessandra Tripoli. Tra i più entusiasti Fabio Canino, che ha elogiato il lavoro fatto in pista da ballo da allievo e maestra. “Una padronanza mai vista fino a oggi”, le sue parole. Tuttavia nonostante i miglioramenti non sono mancate le critiche alla coppia. La più dura è stata Selvaggia Lucarelli contro Filippo Magnini che non ha mai nascosto di aspettarsi molto di più dal nuotatore.

Ballando con le Stelle 2025, Filippo Magnini e Alessandra Tripoli pronti per la rumba?

Dunque, Filippo Magnini e Alessandra Tripoli vanno a caccia di conferme nella quarta puntata di Ballando con le Stelle 2025, magari per risalire la classifica e puntare più in alto. Il nuotatore e la sua insegnante vogliono conquistare la giusta considerazione in vista della nuova esibizione di stasera. Durante la settimana, Alessandra e Filippo hanno lavorato duramente per preparare una coreografia che vuole lasciare tutti di sasso.

Carolyn Smith, nel frattempo, ha sfidato allievo ed insegnante, dicendo che la vera prova per il nuotatore sarà la Rumba. Chissà se Filippo Magnini coglierà la provocazione; di certo non è il tipo disposto ad accontentarsi della comfort zone e immaginiamo farà di tutto per scalare la classifica e giocarsi i primi posti coi suoi avversari. Ci riuscirà?