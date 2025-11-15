Filippo Magnini e Alessandra Tripoli rapporti tesi a Ballando con le stelle? Spuntano vecchi video e post e nuove insinuazioni

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli tensioni e gelo a Ballando con le stelle 2025? Spuntano vecchi video

Puntata decisiva per Filippo Magnini e Alessandra Tripoli a Ballando con le stelle 2025 al termine di una settimana durissima si giocano il tutto per tutto allo spareggio. Questi giorni sono stati segnati da polemiche, attacchi, il durissimo sfogo di Magnini contro la giuria, in particolare contro Guillermo Mariotto e le insinuazioni che la moglie del nuotatore, Giorgia Palmas fosse gelosa della coppia. Ad inizio puntata si disputerà lo spareggio che vede contrapporsi Filippo Magnini e Alessandra Tripoli contro Marcella Bella con Chiquito ed il ritorno in gara di Andrea Delogu e Nikita Perotti chi sarà l’eliminato?

Nel frattempo nei giorni scorsi il giornalista Gabriele Parpiglia aveva lanciato un’altra insinuazione, pare infatti che tra Filippo Magnini e Alessandra Tripoli i rapporti siano tesi ed il motivo non sembra essere solo la presunta gelosia di Giorgia Palmas, che tra l’altro ha più volte smentito, ma anche un incompatibilità caratteriale. Sempre Parpiglia nei giorni scorsi ha pubblicato un video in cui si vede Magnini dopo l’esibizione scendere le scale per andare in sala delle stelle senza attendere Alessandra Tripoli. Gesto giudicato da molti poco elegante. E non solo, inoltre, in molti notato pochissima chimica e feeling nella coppia, poca complicità e nessun divertimento ed entusiasmo.



Ballando con le stelle 2025, Filippo Magnini e Alessandra Tripoli: “Lotterò per non essere eliminato”

Dopo lo sfogo in diretta Filippo Magnini si è di nuovo sfogato duramente in Sala delle Stelle, come riportato da Ballando Segreto: “Mi tolgono l’entusiasmo…Io so qui a ballare. Perdo o vinco non perché faccio una faccetta o il coglione in giuria… Perdo o vinco perché ballo male o ballo bene. Della mia vita non dovete rompermi il c*zzo perché è la mia. Vi va bene, bene. Sennò, amen. Io non è che giudico la vostra. Figli e figliastri. Lo dico proprio. Figli, figliastre e figliastri. E che c*zzo! Sei stanco di essere in una vita che non è la tua, non torni a casa, mille robe”

E a proposito di gelosia, spunta un vecchio post di Alessandra Tripoli risalente ad alcune settimane fa in cui ballerina faceva chiarezza proprio sul rapporto con l’ex nuotatore: “Il nostro mestiere è come quello degli attori, è finzione! ma perché si crei la magia e far si che quella coreografia arrivi a chi la guarda bisogna interpretare un ruolo! Mio marito è un uomo intelligente e ha sempre avuto fiducia in me come in lui. Non c’è alcuna ragione per essere geloso. Poi ballo con Filippo che ha una moglie super bellaaa ed è un marito e un papà meraviglioso, quindi siamo due belle famiglie che fanno squadra.” Filippo Magnini e Alessandra Tripoli riusciranno a superare lo spareggio a Ballando con le stelle 2025? L’ex nuatore assicura che lotterà per non essere eliminato ed ha promesso che, qualora continuasse la gara, si divertirà di più cerando di essere più leggero ed entusiasta…