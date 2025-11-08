Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, percorso in crescendo a Ballando con le stelle 2025 ma la concorrenza è agguerritissima: arriveranno alla vittoria?

Prosegue la gara di Ballando con le stelle 2025 e questa sera, sabato 8 novembre, sono in arrivo nuove esibizioni per le coppie rimaste in gioco. Ritroviamo in pista anche Filippi Magnini e Alessandra Tripoli: il campione di nuoto e la sua partner di danza hanno trovato un feeling via via crescente nel corso delle ultime puntate, e questo ha permesso loro di raggiungere buoni posizionamenti in classifica.

Dopo un iniziale fase di alti e bassi, il concorrente ha iniziato a carburare e macinare miglioramenti su miglioramenti, progredendo nella danza, nella performance, nell’espressività e anche nell’intensità delle emozioni messe in pista, conquistando il plauso e i complimenti di pubblico e giuria.

Nel corso della precedente puntata la coppia ha ben impressionato con un Jive sulle note di un medley di Elvis, e alla fine ha portato a casa un ricco bottino: 47 punti e 4° posto in classifica in condivisione con Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca e alle spalle di Martina Colombari, seconda, e Fabio Fognini, vincitore di puntata.

Filippo Magnini e Alessandro Tripoli tra i candidati per la vittoria finale?

Ma come potrebbe procedere il percorso di Filippo Magnini e Alessandra Tripoli a Ballando con le stelle 2025? Precisi passi tecnici e doti espressive e interpretative migliorano settimana dopo settimana per il campione di nuoto, sempre più in sintonia con la sua partner di danza.

Il loro percorso è in crescendo ma, allo stesso tempo, la concorrenza per la vittoria è elevatissima e sono tanti i papabili candidati, da Barbara D’Urso a Martina Colombari, da Fabio Fognini a Francesca Fialdini. Nonostante ciò, Magnini e Tripoli possono considerarsi a tutti gli effetti tra le coppie papabili per la vittoria o, quantomeno, per raggiungere un’alta posizione nella classifica finale, purché riescano a mantenere elevati livello tecnico, impegno e concentrazione.

