Filippo Magnini e Fabio Fognini pronti a sfidarsi a Ballando con le stelle? La voce che fa impazzire i social in attesa della conferma.

Filippo Magnini e Fabio Fognini potrebbero essere due dei nuovi concorrenti di Ballando con le Stelle 2025. Per ora si tratta solo di un’indiscrezione, ma non è difficile pensare che Milly Carlucci voglia inserire nella sua squadra anche due sportivi per una sfida un po’ fuori dal comune. La conduttrice ha promesso solo poche settimane fa che avrebbe riservato tante sorprese per il cast di quest’anno, e come tutte le edizioni, ci lascerà senza dubbio a bocca aperta.

Ma facciamo un piccolo riepilogo. Al momento i concorrenti confermati sono Marcella Bella, La Signora Coriandoli, Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Andrea Delogu e Barbara d’Urso, che finalmente ha accettato di rimettersi in gioco in Rai. Traballano però anche altri nomi, come quello di Nancy Brilli e dei due campioni sportivi Filippo Magnini e Fabio Fognini, richiestissimi e amatissimi dal pubblico italiano, curioso di vederli ballare nel programma. Andiamo a scoprire cos’ha riportato il sito Affari Italiani a riguardo.

Filippo Magnini e Fabio Fognini, entrambi sono stati ‘Ballerini per una notte’

“Si profilerebbe un derby sportivo nella prossima edizione di Ballando che vedrebbe protagonisti Fabio Fognini e Filippo Magini. […] Se Magnini alla fine farà parte della prossima edizione di Ballando lo scopriremo nei prossimi giorni“. Questo è ciò che si legge su Affari Italiani dove è stato fatto il nome di Filippo Magnini e Fabio Fognini come nuovi concorrenti di Ballando con le Stelle. Per ora nessuna conferma da parte del programma e da parte di Milly Carlucci, perciò non possiamo ancora gridare vittoria sulla partecipazione dei due sportivi.

Non tutti ricorderanno che Filippo Magnini era già salito sul palco di Ballando con le Stelle nel lontano 2013 dove era stato invitato come ‘Ballerino per una notte“. Anche Fabio Fognini ha fatto il suo ingresso lo scorso anno, e probabilmente a convinto il pubblico desideroso di vederlo tra i concorrenti. Ballando inizierà il 27 settembre 2025 salvo cambio dei palinsesti, mentre tra pochi giorni si avrà contezza del cast completo.