Filippo Magnini e Giorgia Palmas “Ci siamo sposati dopo 3 rinvii”/ “Siamo felici e..”

Filippo Magnini e Giorgia Palmas, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, in edicola dal 19 maggio, raccontano il loro matrimonio. La coppia avrebbe dovuto sposarsi il 25 marzo dello scorso anno. Poi il lockdown aveva costretto la coppia a rinviare tutto. Filippo e Giorgia avevano pensato all’estate scorsa, me le incertezze del periodo li avevano spinti a non rischiare. Poi l’idea di sposarsi a dicembre e, infine, il 12 maggio, giorno in cui hanno finalmente pronunciato il fatidico sì. Alla cerimonia hanno partecipato solo 15 persone, compreso il celebrante. Nonostante l’impossibilità di poter festeggiare come avrebbero voluto, il matrimonio di Magnini e della Palmas aveva tutto ciò che serve ovvero l’amore vero e incondizionato.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sono sposati/ Nozze segrete: "Non vedevamo l'ora"

“Chi l’ha detto che il matrimonio debba essere per forza una festa con tanta gente? Anche in due si fa festa e noi eravamo felici anche con la mascherina, anche con le paure e il distanziamento. Ringraziamo il buon Dio che possiamo raccontare una storia positiva in un mondo dove di sorrisi ce ne sono pochi”, racconta Filippo.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas:

Filippo Magnini e Giorgia Palmas festeggeranno e si sposeranno in chiesa quando la pandemia lo permetterà. Dopo la cerimonia, la coppia è tornata subito a casa concedendosi un brindisi con i parenti. Nessun pranzo e nessuna festa come prevedono le norme anticovid, ma la coppia è ugualmente felice. Tuttavia, sia Giorgia che Filippo sottolineano di non essersi assolutamente sposati in segreto. “Leggevamo titoli di giorni ‘Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sono sposati in segreto’ e una serie di altre cose, alcune carine e altre meno. Più che in segreto, ci siamo adeguati alle leggi dettate dall’emergenza covid e soprattutto lo abbiamo fatto noi per noi, noi tra di noi. In silenzio è stato bellissimo“, fa sapere Filippo. Giorgia, inoltre, ha aggiunto di essere stata inondata da un mare di affetto da parte delle persone, felici che il loro sogno d’amore sia stato coronato.

